陸「十一」連假首日估發送旅客6320.5萬人次 年增逾5成

中國大陸29日起展開為期8天的中秋國慶假期，根據大陸交通運輸部消息，連假首日全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量6,320.5萬人次，比去年「十一」國慶假期首日增長53.2%，各地交通運輸平穩有序。

其中，鐵路預計發送旅客2,020萬人次，較2022年同期成長108.2%；公路預計發送旅客4,002.5萬人次，比2022年同期成長32.9%；水路預計發送旅客81萬人次，較2022年同期成長48.2%；民航預計發送旅客217萬人次，較2022年同期成長143.4%；高速公路流量預計達6,600萬輛次，比2022年同期成長43.5%。

值得注意的是，兩岸「小三通」也因假期探親、旅遊需求，客流量持續增長。央視報導，福建海事局數據顯示，廈門至金門、泉州至金門、福州馬尾至馬祖、福州黃岐至馬祖4條「小三通」客運航線28日共發送旅客3,483人次，29日預計客流量將達到峰值，超過3,500人次，整個「十一」連假預計發送旅客總數達2.5萬人次。

目前，福建共有15艘直航客船投入營運，其中廈門至金門航線每日往返16班次，黃岐至馬祖、馬尾至馬祖航線每日共往返發航4班次，泉州至金門航線周二、周四、周六單日往返發航2班次。

另外，特別的是，受杭州亞運賽事熱度影響，再疊加中秋國慶雙節因素，浙江水上客運需求旺盛。官方預估，假期間水上發送旅客總量將突破230萬人次，年成長超過30%。而水上客流高峰最大預計出現在10月1日至4日，單日最大客流或超30萬人次。

據報導，由於浙江水上旅行人數持續維持較大成長，為保障人民出行便利，截至目前官方共投入營運客渡運船舶294艘，發送旅客人數超84萬人次。針對水路大客流量，浙江海事部門提前進行涉客船舶安全檢查，及時發布船舶航行安全提醒，確保旅客水上出行安全。

北京方面，針對「10月1日國慶」升旗儀式後客流疏散需求，報導稱，北京地鐵相關車站已提前制定客流組織和宣傳引導工作方案；針對重點景區和商圈週邊車站、接駁車站客流時空分佈特點，相關車站細化形成車站客運組織及保障方案。

此外，北京地鐵以客流為導向，在做好運力運量匹配分析基礎上，合理安排節前、節日期間、節後不同時段的各線路列車運行計劃；各線路安排預備車和司機熱備待命，適時加開臨時列車，緩解局部大客流壓力。

再看到上海，報導指出，上海虹橋火車站9月29日起至10月8日，每日凌晨開始開通6條夜間緊急臨時專線，發車間隔20分鐘，配車50輛，分別至莘莊、九亭、桃浦新村、徐家匯、人民廣場、中山公園，作為夜間公共交通停駛後的補充保障措施，以因應大量旅客的出行需求，有秩序地疏散人潮。