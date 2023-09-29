地鐵起爭執！大媽神來1句「白長得漂亮」 眾人誇：吵架的最高境界
發生爭執時當然希望以理據令對方無法反駁，山東一名高招大媽竟能讓爭吵達到「雙贏」局面！事源1名身穿短裙的年輕女子離開地鐵車廂時，懷疑被大媽絆到，2人繼而發生口角，但大媽作為罵戰中的「高手高手高高手」，除了高聲反駁之外，還突然說了句「你長這麼漂亮，真是白長這麼漂亮」。
突然被大媽稱讚外貌的短裙女措手不及，只好「敗走」下車。網民紛紛競猜短裙女的心情，「都說到這份兒上了，這局算你贏」、「雖然你不講理，但眼光還怪好的」、「算了不吵了真是的，這阿姨眼光還蠻好」。
涉事影片在「小紅書」等多個社交平台流傳，片長約8秒。據悉，事件發生在本月21日山東青島的一列地鐵列車車廂，兩名女子發生爭執，短裙女表示剛要離開車廂時，遭大媽「故意拿腿絆我」，質問對方原因。大媽聞言高聲反駁，又說了一句「你長這麼漂亮，真是白長這麼漂亮，你長這麼漂亮沒有用」，將罵人和稱讚結合起來，短裙女聞言未有反應，徑自下車。
網友笑說短裙女應沒想到爭執期間會被稱讚，當下心情應該轉好，「都說到這份兒上了，這局算你贏」、「雖然你不講理，但眼光還怪好的」、「算了不吵了真是的，這阿姨眼光還蠻好」、「吵了一架還挺開心」，更有人大讚大媽，「真的厲害，這就是吵架的最高境界，一句話把人家罵了，人家還生不起來氣了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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