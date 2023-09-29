四川大涼山1號隧道貫通

由中鐵十八局承建的中國西南地區最長高速公路隧道—大涼山1號隧道平導洞28日全線貫通，為樂西高速公路實現2025年全線貫通目標打下堅實基礎。

中新社報導，樂西高速公路大涼山1號隧道位於四川省美姑縣，是全線關鍵控制性工程，隧道全長15.366公里，先後穿越斷層破碎帶、突湧水段、瓦斯地段、軟岩大變形段和岩溶地段，地質條件複雜多變。

為增加大涼山1號隧道的作業面，方便施工排水、調度機械交通、打通救援通道等，項目團隊採用了「TBM（全斷面隧道掘進機）平導+主洞鑽爆法」的組合施工工法，填補了中國高速公路領域利用TBM施工工藝輔助隧道施工的空白，並多次刷新全國高速公路TBM最快掘進施工紀錄。

大涼山1號隧道採用TBM施工平導的成功應用，較傳統鑽爆法施工縮短工期至少3年，不僅填補了中國同類型高速公路施工的技術空白，還將徹底改變國內幾十年來傳統鑽爆法施工方式，不僅開啟高速公路隧道機械化施工的新篇章，也對中國公路隧道建設具有里程碑的意義。

目前，大涼山1號隧道整體工程，已進入最後衝刺階段。

工程全面建成通車後，將與成渝、京昆、蓉麗等多條國道主干線相通，徹底結束涼山彝族自治州的昭覺、美姑和雷波三縣不通高速公路的歷史，從昭覺、美姑、雷波到成都的行車時間，將由現在的10個小時以上縮短到3.5小時。