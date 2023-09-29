黃金周逢秋節 各景區估遊客暴量

大陸疫後首個「十一」長假今天（29日）起，恰逢中秋節，自9月29日起至10月6日共有八天連假，大陸多地預測，遊客接待量將創下歷史新高，其中，北京預計全市接待遊客1283萬人次，成都則預計接待大陸國內旅客將超過2500萬人次。

澎湃新聞報導，北京市政府新聞辦公室表示，據線上平台預定預測數據，中秋、「十一」連假，北京為熱度最高的大陸國內旅遊目的地城市。預計全市接待遊客1283萬人次，年增將達60.8%，較2019年同期成長21.9%。

北京新聞辦表示，景區接待總量將遠超過疫情前2019年整體水準，預計在10月1日至3日為遊客高峰期，每天將有超過320萬人次，高峰日則為10月2日將達到340萬人次。

四川省成都市也表示，預計今年連假期間，成都將接待大陸國內旅客將超過2500萬人次，可創下過去大陸「十一黃金周」旅客人次的新高。

遼寧省大連市曾預測，全市在連假期間將接待遊客約670萬人次，年比2022年同期增長約1.8倍，將恢復至2019年同期約1.6倍。

另據長江雲報導，湖北恩施州預計接待遊客將超過400萬人次。恩施火車站工程師譚天潔表示，「這是一個空前火爆的假期」。

此前，大陸國家移民管理局27日預測，長假期間大陸全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達158萬人次，較去年同期成長約3倍，是2019年同期的90%。預計出入境客流高峰將主要集中在9月28日、29日及10月5日、6日。大型國際空港岸出入境客流穩定增加，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場日均通關人數預計分別達2.7萬、7萬、3.8萬人次。

廣東不少網友留言稱，27日晚間就開始離穗，準備從廣州到湖南，有的是從東莞到衡陽，結果開了八個小時，還沒出廣東省，半夜二點的京廣高速、大廣高速北上路段，已成了綿延幾十公里的停車場。