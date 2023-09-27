北京故宮茶特展 看6千年茶樹根

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北京故宮茶世界茶文化特展，展出銅胎畫琺瑯開光山水花鳥圖八棱提梁壺。圖／本報北京傳真
北京故宮茶世界茶文化特展，展出銅胎畫琺瑯開光山水花鳥圖八棱提梁壺。圖／本報北京傳真

5塊成人巴掌大的「土坷垃」，是6000年前人工在浙江種植的茶樹根；一團「枯葉」，是戰國人喝剩的茶葉渣；茶槽子、碢軸、茶羅子等10件法門寺地宮出土茶具；《春宴圖卷》「直播」宋代文人飲茶宴樂瞬間；還有乾隆的「千尺雪茶室」，英國、德國瓷廠燒製的琺瑯彩描金茶具。

近日，「茶·世界—茶文化特展」在故宮博物院午門展廳開幕，555件（組）文物從茶出中國、茶道尚和、茶路萬里和茶韻綿長四部分，講述一片東方樹葉溝通中華上下數千年，連通世界東西南北的傳奇。

這場茶宴匯聚了海內外30家考古文博機構的代表性藏品，唐《托盞侍女圖》、宋《骷髏幻戲圖頁》、40餘種清代貢茶、盛放在玻璃瓶裡的哥德堡號沉船茶樣等悉數亮相。其中年紀最長的，是出土於浙江餘姚河姆渡文化田螺山遺址的古茶樹根遺存，將中國人工栽培茶樹的時間上推至距今6000年前後。山東鄒城邾國故城戰國墓出土的茶碗與茶葉遺存，則是唯一被保鮮膜包裹的展品，這是考古發現年代最早的飲茶實物證據。還有些文物是首展，比如2022年在山西長治屈家莊唐墓出土的成套茶具組合，是反映唐代茶事的最新考古發現之一。

一捧茗茶飄香環宇。德國麥森瓷廠燒製的琺瑯彩描金人物圖壺上都是中國人物造型。英國沃克斯豪爾瓷廠燒製的茶葉罐猛一看像青花瓷，其實是貼印工藝。「中國以茶影響他國文化的同時，跟茶相關的外來文物也開始引入，比如明末清初來自琉球王國的茶器。一件美國造啞光釉罐，曾陳設在養心殿內。」策展人王光堯說：「這是一種平等的文化互動，是茶傳播史的客觀呈現。」

考古 茶葉 文物

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