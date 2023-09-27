昆山秋節燈會 深化兩岸交流

2023海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈儀式，25日在昆山慧聚廣場和周莊兩大燈區同步點亮。昆山市委書記周偉表示，當前昆山正凝心聚力打造中國式現代化的縣域示範。全市上下將堅定扛起「對台合作第一城」責任擔當，加快推動昆山深化兩岸產業合作試驗區高品質發展，全力打造對台合作交流最佳承載地。

昆山發布報導，周偉提到，期待廣大台商台胞繼續參與昆山大建設、大發展，參與到兩岸的大交流、大融合中。歡迎大家在昆盡情暢遊，體驗唯美多姿的光影盛宴，領略別有韻味的江南文化與水鄉風情。

今年燈會主題為「花開並蒂 燈映兩岸 幸福一家」。亮燈儀式上，昆山慧聚廣場被授予「蘇台文旅交流示範基地」稱號。同時還舉行了第四屆海峽兩岸青年花燈設計比賽頒獎，以及2023年昆山之友「並蒂蓮獎」、「招商護商之星」頒獎儀式。

其中，慧聚廣場燈區打造「共憶兩岸情」、「奮進昆山」、「元宇宙昆山」等系列燈組，採用全新的數位燈光技術、元宇宙AR技術。

周莊燈區將持續至2024年1月1日，主燈區設有以傳統風俗文化、文旅IP形象、城市地標風貌等為主題元素的創意燈組和元宇宙數字光影森林秘境區，勾勒出一幅幅燈景畫卷。

燈會期間，昆山市還將舉行兩岸民俗文化交流匯演、「寶島又一村」嘉年華、「江南奇妙遊」沉浸式國風遊園會活動等系列兩岸文化交流，持續擦亮昆山「對台合作第一城」城市品牌。

包括中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，台灣三三企業交流會理事長、台玻集團董事長林伯豐，台灣中華兩岸交流協會會長余忠達，海協會會長張志軍，江蘇省旅遊協會會長張衛國，江蘇省台辦主任練月琴，中共蘇州市委副書記、市長吳慶文等共同啟動亮燈。