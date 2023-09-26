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影／「抖音神物」蘿蔔刀風靡全中國 專家警告：恐造成孩童暴力傾向

聯合新聞網／ 綜合報導
蘿蔔刀在中國掀起一陣流行，讓家長和專家有些擔憂。圖擷自極目新聞
蘿蔔刀在中國掀起一陣流行，讓家長和專家有些擔憂。圖擷自極目新聞

中國中小學近期流行一種玩具，是從抖音開始爆紅的「蘿蔔刀」，只要一甩，就會有塑膠刀片甩出來，孩子們喜歡拿來跟同儕互捅互刺打鬧，引發家長及專家擔憂。

《極目新聞》報導，這款「抖音神物」蘿蔔刀是從今年（2023）9月開學後開始在校園爆紅。當地記者走訪中小學附近的文具店，發現這款玩具都被擺在店家最顯眼的位置，文具店老闆更說一天能賣100多把。除了文具店以外，在中國的電商平台一搜，也可以看到銷售破10萬的商家，顯見這款玩具的銷量可觀。

@henry10101000

#蘿蔔刀 #玩具 #療癒

♬ 翠花 (新版) - 二刺媛呐呐呐

雖然這款蘿蔔刀的「刀片」很短，也是塑膠製品，但是孩子們拿到玩具以後就會拿來彼此打鬧，以捅、刺等動作把玩，引起家長和專家擔憂。家長擔心，孩子用長得像刀一樣的玩具彼此刺捅打鬧，可能會造成心理負面影響。

重慶師範大學教育科學學院副校長楊思帆表示，這款玩具的確有點危險，如果孩子奔跑不慎跌倒，就可能會傷及眼睛或其他部位。除此之外，她也認為孩子模仿電影或電視把玩玩具刀和玩具槍，可能會激發孩子潛意識的暴力傾向。

楊思帆建議，孩子若喜歡這類玩具，在玩耍時應該要有家長監護，家長也要留意別讓孩子將這類玩具帶到學校。她也建議校方要增加活潑的課餘活動，讓孩子快樂學習。

抖音

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