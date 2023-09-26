廣汕高鐵今開通運營 廣州東站-汕尾73分鐘可到達

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司表示，新建寧波至廣州高鐵廣州至汕尾段（廣汕高鐵）9月26日開通運營，汕尾站至廣州東站、深圳北站最快分別73、70分鐘可達，汕尾融入廣深地區一小時交通圈。

中新社報導，廣汕高鐵起自廣州市增城區新塘站，經增城區，惠州市博羅縣、仲愷高新區、惠陽區、惠城區、惠東縣，深汕合作區，汕尾市海豐縣，接入汕尾站，正線全長200公里，設計時速350公里，設新塘、增城、羅浮山、博羅、惠州南、惠東、深汕、汕尾等8站。

運營初期，國鐵集團每日開行動車組列車最高達29對。四季度調圖後，每日開行動車組列車最高達43對，其中，廣州東至河源東6對、惠州北5對、汕尾6對、揭陽3對、潮汕（汕頭、梅州西）17對，廣州東站至汕尾站間最快73分鐘可達；深圳北至汕尾4對、潮汕（梅州西）2對，深圳北站至汕尾站間最快70分鐘可達。

廣汕高鐵與規劃的寧波至溫州至福州高鐵、即將開通的福州至廈門高鐵、正在開展前期工作的漳州至汕頭高鐵、預計年內開通的汕頭至汕尾高鐵，將組成新的更高標準的寧波至廣州高鐵通道，是「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道重要組成部分。

高鐵 深圳

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