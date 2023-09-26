大陸十一長假8天 鐵路估載1.9億人次

大陸「十一」黃金周即將到來，由於中秋節加上「十一」共八天連假，是中國大陸今年最長的連假，預估將有大批民眾出遊，大陸全國鐵路估計將發送旅客1.9億人次，並有2100萬人選擇搭乘飛機出行。大陸境內的新疆、境外的東京和首爾，為今年「十一」長假熱門旅遊目的地。

大陸中秋暨「十一」假期本周五（9月29日）開始，至10月6日結束，共計八天，被稱為「加強版黃金周」。這也是今年中國最後一個長假，可望成為遊客全年最集中出遊的時段。新華網引述中國旅遊研究院院長戴斌稱，此次中秋加「十一」長假，將是史上熱度最高的一次「十一」黃金周。

綜合彭博社、《證券時報》報導，大陸民航局預估，長假期間將有2100萬人乘坐客機出行。民航部門將日均確保國內客運航班1萬4000班、運輸國內旅客196萬人次，分別比2019年「十一」假期增長18%、17%。

除民航外，還有大量旅客選擇火車出行。中國鐵路部門從9月15日開始發售十一黃金周假期第一天，即9月29日的車票，當日售票量達到2287.7萬張，創單日售票量歷史新高。

中國國家鐵路集團有限公司估計，今年黃金周大陸全國鐵路預計發送旅客1.9億人次。

由於假期長，長途旅遊也成為不少大陸民眾的選擇。ForwardKeys的數據顯示，37%的旅客計劃在目的地停留六到八晚，比疫情前的2019年增加了三個百分點。

線上旅遊機構同程旅遊表示，票價上漲在一定程度上反映了中國一些較偏遠的目的地越來越受歡迎。其中新疆、西藏、青海、寧夏和黑龍江等地最受歡迎，尤其新疆旅遊搜索量比一年前增加逾10倍。此外，也有不少大陸民眾選擇境外遊，東京等航線的機票價格也不斷攀升。