雲南大理／燦爛文化 大理古城

「文獻名邦」大理，歷史文化淵遠流長；唐朝的南詔國，宋代的大理國，均在此建都。歷史文化名城—大理古城，始建於明洪武十五年，東臨洱海，西枕蒼山，城樓雄偉。唐宋500多年間，為雲南政治經濟、文化中心，是中國與東南亞各國文化交流、通商貿易重要門戶。邊疆與中原文化在此交織，形成燦爛的南詔、大理、白族文化、民族風情，是人類文化遺產傑出區域。

古城保存大量明清建築圖／本報雲南大理傳真

規模壯闊的大理古城，坐落在蒼山腳下，占地3平方公里，原城牆高7.5公尺，東西南北建有四座城門，上有城樓，外有護城河。古城承載大理歷史、宗教、民族文化。城內保持典型棋盤式結構，街道縱橫交錯，有「九街十八巷」之稱。東西城門相錯，採用白族建築「東西南北不取中正」原則，市中心偏西，南北軸線不居中，形成西重東輕的城市布局。

古城內街道縱橫交錯，有「九街十八巷」之稱。圖／本報雲南大理傳真

古城多數街道引自蒼山清泉水，到處可見古樸優雅白族傳統民居，居民習慣在庭院養花種草，故有「家家流水，戶戶養花」之說， 造就「三家一眼井，一戶幾盆花」景象，入選「小鎮美學榜樣」。古城保存大量明清及民國時期建築，寺廟、書院、教堂等古建築， 點綴其間。

大理古城，是大理旅遊核心。圖／本報雲南大理傳真

從蒼山俯看大理古城，文獻樓、南城門樓、五華樓、北城門樓， 一字排開， 巍峨雄壯。街道兩旁，白族民居古色古香。位於大理古城南門外的文獻樓， 素有「古城第一門」之稱，是大理古城標誌性建築，為兩層歇山式土木石結構鏑樓，具有典型白族建築特色。始建於清康熙年間，樓額懸掛雲南提督偏圖所題「文獻名邦」匾額，故名文獻樓。出身貧寒的偏圖，發憤圖強，成為征滇總兵。十年後康熙才憶起他，欲幫其換任。偏圖稟告，大理人傑地靈，請求皇上賜字，康熙親賜「文獻名邦」四字。文獻樓橫跨南面進入大理古城通道上，道路兩旁柳樹成蔭，拂面依依，詩情畫意，是古官府迎送達官貴人門戶。

文獻樓，是官府迎送達官貴人門戶。圖／本報雲南大理傳真

「天下第一樓」五華樓，是古南詔王國賓館，南詔王及之後的大理王，皆在此會見西南夷各小國君長與重要賓客，賜以酒席佳餚，奏以南詔、大理音樂。南城門是古城四門之首，始建於明洪武十五年，為古城最古老雄偉建築。城門上「大理」二字是國號，亦為「大治大理，富國興邦」之意。