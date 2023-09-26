雲南大理／巍山古城 活著的古城

巍山古城為南詔國發祥地， 元代段氏總管築土城， 至明洪武時正式建城。坐落在大理白族自治州南部，形成山環水抱態勢，萬山拱城格局，面積達4平方公里，保留600多年前明清棋盤式格局。學者讚嘆，「巍山古城風貌如此完整，在雲南乃至中國均屬少見。」享譽「活著的古城」。城內大街小巷縱橫交錯，呈標準井字型結構；南詔古街，是雲南唯一中國歷史文化名街。

拱辰樓是巍山古城標誌性建築圖／本報雲南大理傳真

城內民居多為院落式，保持大理白族「三坊一照壁」與「四合五天井」土木結構特色，大多坐北朝南。巍山是雲南推行土司制度最久地區之一，孕育眾多寺觀廟宇。明清以來的文廟、北社學、等覺寺、東嶽宮、玉皇閣等古建築、古民居， 工藝精湛，畫棟雕梁，是中國大陸保存最完好的明清古建築群之一。

巍山古城中心為星拱樓圖／本報雲南大理傳真

巍然屹立的拱辰樓和星拱樓，成為古城標誌性建築。古城形方如印，城中心為星拱樓。北城樓名拱辰樓，城牆上有五間重簷歇頂式古建築。城樓南面掛「魁雄六詔」， 北掛「萬里瞻天」橫匾，氣勢雄威。登上樓頂，舉目四望，東西南北街道向四方延伸，屋舍儼然，巍山壩子盡收眼底。