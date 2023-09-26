雲南大理／滇西佛教文化傳播中心 水目山

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
水目山，享譽「雲南禪宗第一寺，佛教文化第一山」。圖／本報雲南大理傳真
水目山，享譽「雲南禪宗第一寺，佛教文化第一山」。圖／本報雲南大理傳真

坐落在大理祥雲縣的水目山，是南詔大理國時期皇家禪林，享譽「雲南禪宗第一寺，佛教文化第一山」，為滇西佛教文化傳播中心。

水目山擁有中國大陸南部最大佛教塔林，罕見寺抱塔奇觀，及萬眾皈依盛況的寶華寺戒堂。又有明朝徐霞客過訪、清代林則徐專謁擔當受戒、清初吳三桂問卜等史載，是研究雲南佛教與南詔歷史文化的活化石。

北崗塔林，塔群建築規模及數量全大陸罕見。圖／本報雲南大理傳真
北崗塔林，塔群建築規模及數量全大陸罕見。圖／本報雲南大理傳真

唐憲宗元和八年，南詔王下旨禪宗第九代傳人開山建寺，並授宮中護寶錫杖。普濟慶光禪師以禪杖鑿地，有清泉湧出，故名「水目」。此後高僧雲集，鼎盛時「衲子千餘，從者如雲， 三千和尚，八百尼姑。」留有錫杖湧泉、枯井取木、風洞購物、木犬守場、鐵樹開花等傳說。水目山北邊的北崗塔林，現存七十餘座，從大理國一直延續至清代中期的歷代僧墓塔，塔群建築規模及數量，全大陸罕見，成為水目山一景。

水目山自唐以降，依山建九庵十八寺，寺宇庵閣，棋布峰間。明崇禎年間，雲南禪宗泰斗無住禪師，應邀至水目山開創寶華禪院，眾多知名高僧在此受戒，開壇講學，造就「萬眾皈依，千衲繞圍，從者如雲」盛況。無住禪師曾在寺裡栽種茶花，常在茶花下打坐參禪，名為「禪茶」。寺西南角有株千年唐代獅子頭茶花，「樹頭萬朵齊吞火，殘雪燒紅半個天。」便是描寫其開花勝景。

佛教 獅子

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