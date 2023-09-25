中國夫妻馬來西亞度蜜月、揭民宿藏針孔攝影機 當地警方回應

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香港01／ 撰文：鄭寧

近日，一名中國遊客在「小紅書」平台發文稱，與丈夫在馬來西亞沙巴州旅行時，在民宿房間內的插座中發現安裝的攝影機。據馬來西亞《星報》23日報道，巴沙警方回應稱，已對涉事民宿進行調查並沒收了有關攝影機。

小紅書帳號為「珍美BEAUTY」的網友稱，她與丈夫於9月6日凌晨2時抵達沙巴州亞庇機場，隨後入住一家名叫「Lavin‘s Homestay」的民宿，結果發現所訂房間的一個插座裏面裝有攝影機。該網友稱，就此事向當地警方報警，警方稱已與中介公司聯繫，對方表示這名網友是為了「賴帳」，並遭警方要求刪除社群媒體上有關貼文。

《星報》報導稱，沙巴州首府哥打基納巴盧警察局長助理莫哈·扎迪·阿卜杜拉23日證實，警方於9月7日17時27分接到這對中國夫婦報案，目前已對涉事民宿進行調查並沒收了相關攝影機。他還稱，警方也一直關注「攝影機事件」有關新聞。

同時，莫哈·扎迪·阿卜杜拉還在聲明中說，「（警方）正在努力查明涉案嫌疑人的身份」。不過，對於中國遊客稱「警方要求刪文」，他否認稱警方從未要求這麼做。

沙巴州旅遊、文化和環境部長克里斯蒂娜·劉稱，她已聯繫相關部門，要求徹查這起事件。

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文章授權轉載自《香港01》

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