大陸「國家水網」樞紐 丹江口「引江濟漢」還需8年

位於湖北省西部的丹江口水庫，是大陸重要的水利工程所在地，過往至今就承擔了「南水北調」工程的重任。如今官方規畫的「國家水網」建設，也將此處列為一處的樞紐，尤其「引江濟漢」工程將會是水網的重要組成部分，全線需要9年完工，目前2022年7月已經開工。

大陸國務院2023年5月印發《國家水網建設規劃綱要》，宣告要建立「國家水網」，其中對「網」的規劃是，以大江大河幹流及重要江河湖泊為基礎，以南水北調工程東、中、西三線為重點，推進一批重大引調排水工程規劃建設，加快構建國家水網主骨架和大動脈。官方預計到2025年，建設一批「國家水網骨幹工程」，到2035年基本形成國家水網總體格局，「國家水網主骨架和大動脈逐步建成」。

丹江口水庫擁有優良的水質，是大陸知名礦泉水品牌「農夫山泉」的水源地，同時是大陸「國家水網」的重要節點，早在1960年代就已是「南水北調中線工程」的樞紐。

中線幹線工程從丹江口水庫陶岔引水，跨長江、淮河、黃河、海河四大流域至終點北京市團城湖，全長1,432公里，是目前全中國大陸輸水線路最長的引調水工程。由於修建水利工程，也整體淹沒了均州古城、靜樂宮、鄖陽老城等眾多古蹟，並有數十萬民眾移民到其他地區。

中共丹江口市水利和湖泊局黨組副書記張正有23日對本報記者指出，經過大壩加高等工程，目前南水北調中線涵蓋了24個大中城市、130個縣市區、共8,500萬人口，其中北京有70%人口喝南水，天津、鄭州、石家莊都是使用南水。

至於在大陸「國家水網」建設中，丹江口水庫的重要性何在？張正有向本報記者表示，由於「有限的水長遠來看滿足不了北方需要，國家決定興建水網」，把三峽庫區的水引到丹江口壩下，解決漢江中下游的水需求，也把庫區的水蓄積起來供給北方。這就是在既有的南水北調基礎上，新建的「引江補漢」工程。

目前「引江補漢」工程已於2022年7月7日開工，丹江口有三步，打的洞已將近400公尺，輸水線路總長超過100公里，施工總工期9年。至於這項工程是否會有生態疑慮？他表示，引江補漢不會造成生態問題，因為三峽庫容很大，也因為工程是打洞經過隧道，不是明渠，不會有太多影響，解決的是丹江口庫區漢江生態問題。