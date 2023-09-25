祭拜關公大典 增「三獻禮」流程

聯合報／ 記者梁珮岑／山西運城報導
山西運城關公故里文化旅遊景區，舉行各界民間團體祭拜關公大典。記者梁珮岑／攝影
山西運城關公故里文化旅遊景區，舉行各界民間團體祭拜關公大典。記者梁珮岑／攝影

9月23日癸卯年，山西運城關公故里文化旅遊景區舉行各界民間團體祭拜關公大典。不同於以往的是，此次祭拜關公大典新增「三獻禮」流程，成為本屆關公文化旅遊節的亮點之一。

運城市政協主席張潤喜主持大典。他表示，今天相聚在「關廟之祖」、「武廟之冠」的關帝廟，隆重舉行癸卯年社會各界民間團體祭拜關公大典，運城是關公故里，是關公文化的發源地。

活動當日，隨著鳴鐘九響，擊鼓九通，祭拜關公大典正式開始。各界代表先後敬獻花籃；隨後，中華文化促進會副主席姜新文作為此次祭拜關公大典主祭人，恭讀祭文。緊接著，在舞蹈表演「文德之舞」、武術表演「武德之功」在內的「樂舞敬拜」和「三獻禮」兩項流程後，現場各界人士起立行三鞠躬禮。最後，隨著華美莊重的樂舞告祭結束，祭拜關公大典禮成。

據悉，此次「三獻禮」流程，將關公禮儀課題研究「武廟祀典」這一階段性成果，通過可聽、可看、可體驗的方式，展示給民眾，在呈現一場視聽文化盛宴的同時，更彰顯了關公文化的重要地位，為各地區祭拜關公提供了參考依據。

第34屆關公文化旅遊節同時於運城舉行。本屆活動以「傳承關公文化共創現代文明」為主題，弘揚關公文化走向世界。

運城市委書記丁小強表示，運城將以舉辦關公文化旅遊節為契機，以更大力度擔當文化使命，深入挖掘關公忠義文化蘊含的時代價值；以更大力度推進文旅融合，強力推進關公故里5A級景區創建；同時以更大力度拓展人文交流，推動關公文化走向世界。

活動現場還為遼寧海城山西會館、福建泉州惠安登庸武廟、江蘇土山關帝廟、富士康（晉城）科技工業園等4家單位頒發「關公文化交流基地」牌匾，並通報了關公故里創建5A級景區和「關聖文化史跡」聯合申報世界文化遺產工作進展情況。

本屆關公文化旅遊節舉辦期間，時間為9月21日至23日，舉行「關公文化與中華現代文明」研討會。來自各地的專家學者、關公文化交流基地負責人、嘉賓代表等300餘人參加活動。研討會上，中國社會科學院研究員馬勇和王志遠、中國人民大學教授彭永捷、蘇州大學教授周書燦、北京大學教授楊海崢5位專家學者圍繞「關羽，一個歷史人物的文化超越」主題，依次作主旨發言，研討關公文化在新時代的創造性轉化，創新性發展。

運城市長儲祥好提到，運城歷史悠久、底蘊深厚、文脈綿長，是中華文明重要發祥地之一。近年來，運城市深入挖掘關公文化、根祖文化、黃河文化、池鹽文化、德孝文化等傳統文化，系統保護文化遺產，扎實推進文旅融合，聚焦並弘揚關公文化。

關公 大學教授 世界文化遺產

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