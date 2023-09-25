北京環球度假區 吸超千萬遊客

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
近日，北京環球度假區迎來開園滿兩周年特別活動。圖／本報北京傳真
近日，北京環球度假區迎來開園滿兩周年特別活動。圖／本報北京傳真

金秋九月，北京環球度假區開園滿兩周年了，一場「環球生日月」特別活動，邀請各地遊客共赴「了不起的創造之旅」。作為北京文旅新地標，北京環球度假區如同一塊磁石，激發消費新活力，也使北京整體文化元素更加豐富。自2021年9月開園以來，已有超千萬遊客在此體驗了高品質沉浸式主題公園之旅。

秋高氣爽，梅爾斯餐廳對面的露天舞台傳來動感的音樂聲，位於好萊塢景區的一場「環球流行樂」表演開始了。四位歌手帶來勁歌熱舞的表演，當「孤勇者」、北京環球度假區主題曲「This is Universal」等曲目響起時，現場氣氛歡快又熱烈。到了傍晚，環球大巡遊現場成了一片歡樂的海洋，花車兩側的觀眾和演員們熱情互動。

北京環球度假區不斷為北京帶來更多國際化、現代化元素，吸引更多全球遊客聚首北京。

根植於電影基因的七大主題景區，萬千遊客成為「大片世界」的主角，在「特工」、「巫師」、「大俠」等身分中體驗玩樂。為了讓遊客保持新鮮感，園區還將豐富多樣的文化藝術形式與沉浸式旅遊巧妙融合，氛圍演出、巡遊、音樂劇、角色見面會、特技表演、話劇……為主題公園體驗賦予更強的藝術創造力與感染力。

2025年前後，遊客們在北京城市副中心文化旅遊區，不僅能遊覽北京環球度假區，還能見到「樞紐+星級酒店+商業」站城融合的通馬路、環北綜合交通樞紐、「類海外環境」的國際人才社區，以及北京市最大奢侈品奧萊MALL、五星級度假酒店等。未來，城市副中心文化旅遊區將打造成為富文化底蘊的、面向世界、有活力和有魅力的世界級旅遊度假區。

北京 酒店

延伸閱讀

陸房市萎靡…北京出脫國有房產 低於市場價卻乏人問津

拜登將主持太平洋島國峰會 擬宣布外交承認庫克群島、紐埃

北京於南海設「漂浮障礙」 菲律賓海防隊譴責此舉阻擋漁民

重返世界舞台？習近平攜阿塞德出席亞運開幕 背後有這目的

相關新聞

北京環球度假區 吸超千萬遊客

金秋九月，北京環球度假區開園滿兩周年了，一場「環球生日月」特別活動，邀請各地遊客共赴「了不起的創造之旅」。作為北京文旅新...

祭拜關公大典 增「三獻禮」流程

9月23日癸卯年，山西運城關公故里文化旅遊景區舉行各界民間團體祭拜關公大典。不同於以往的是，此次祭拜關公大典新增「三獻禮...

大陸「國家水網」樞紐 丹江口「引江濟漢」還需8年

位於湖北省西部的丹江口水庫，是大陸重要的水利工程所在地，過往至今就承擔了「南水北調」工程的重任。如今官方規畫的「國家水網...

處於病後恢復期…陸國際航班恢復情況不如國內 外航：加速與中國連接

疫後解封，大陸民眾已逐漸恢復搭機出國旅遊、探親、洽公的日常。但中國東航總經理李養民表示，疫情讓民航業生了大病，目前還在恢...

陸國產客機C919首獲海外訂單！汶萊騏驥航空買15架

大陸國產客機C919機型在其境內獲得逾千架訂單之後，近日還成功獲得首筆海外訂單。汶萊騏驥航空（Gallop Air）與中國...

年初才正式解封 陸病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

大陸今年年初才從新冠疫情中正式解封，現在大陸知名病毒學家、武漢病毒研究所專家有「蝙蝠女俠」稱號的石正麗警告，未來全球極有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦