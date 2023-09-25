北京環球度假區 吸超千萬遊客

金秋九月，北京環球度假區開園滿兩周年了，一場「環球生日月」特別活動，邀請各地遊客共赴「了不起的創造之旅」。作為北京文旅新地標，北京環球度假區如同一塊磁石，激發消費新活力，也使北京整體文化元素更加豐富。自2021年9月開園以來，已有超千萬遊客在此體驗了高品質沉浸式主題公園之旅。

秋高氣爽，梅爾斯餐廳對面的露天舞台傳來動感的音樂聲，位於好萊塢景區的一場「環球流行樂」表演開始了。四位歌手帶來勁歌熱舞的表演，當「孤勇者」、北京環球度假區主題曲「This is Universal」等曲目響起時，現場氣氛歡快又熱烈。到了傍晚，環球大巡遊現場成了一片歡樂的海洋，花車兩側的觀眾和演員們熱情互動。

北京環球度假區不斷為北京帶來更多國際化、現代化元素，吸引更多全球遊客聚首北京。

根植於電影基因的七大主題景區，萬千遊客成為「大片世界」的主角，在「特工」、「巫師」、「大俠」等身分中體驗玩樂。為了讓遊客保持新鮮感，園區還將豐富多樣的文化藝術形式與沉浸式旅遊巧妙融合，氛圍演出、巡遊、音樂劇、角色見面會、特技表演、話劇……為主題公園體驗賦予更強的藝術創造力與感染力。

2025年前後，遊客們在北京城市副中心文化旅遊區，不僅能遊覽北京環球度假區，還能見到「樞紐+星級酒店+商業」站城融合的通馬路、環北綜合交通樞紐、「類海外環境」的國際人才社區，以及北京市最大奢侈品奧萊MALL、五星級度假酒店等。未來，城市副中心文化旅遊區將打造成為富文化底蘊的、面向世界、有活力和有魅力的世界級旅遊度假區。