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亞運開幕吸商機！陸官方料為杭州帶來逾2千萬遊客 周邊地區一房難求

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方估算杭州亞運將為杭州與周邊城市帶來經濟效應。圖為我代表團在亞運開幕式進場畫面。圖取自中新社
大陸官方估算杭州亞運將為杭州與周邊城市帶來經濟效應。圖為我代表團在亞運開幕式進場畫面。圖取自中新社

年度體育盛事之一杭州亞運23日正式開幕。綜合陸媒報導，杭州文旅大數據預計亞運期間將為杭州帶來超2000萬名遊客；旅遊平台飛豬數據顯示，飛往杭州機票預定年增超20倍、賽事周邊酒店預訂量年增超3倍，此外也帶動浙江周邊省分旅遊，周邊民宿預訂平均年增約1.2倍。

攜程數據顯示，亞運會期間（9月23日到10月8日），杭州酒店預訂量年增率增長超8倍；去哪兒數據顯示，截至18日，該平台上在亞運會期間，前往杭州的機票提前預訂量較2019年增長兩成，杭州地區酒店提前預訂量較2019年增4.4倍，杭州地區景區門票銷量較2019年增兩成。

而亞運也帶動杭州周邊地區消費，去哪兒數據顯示，在11日至18日期間，寧波、溫州、湖州、紹興、金華搜索量較上月均增長2倍以上，亞運會期間酒店提前預訂量較2019年均增長5倍以上，其中紹興增長最高，達7.2倍，溫州次之增長6.4倍。

美團、大眾點評數據顯示，截至20日，浙江餐飲堂食的訂單量較2019年同期增長超380%，主辦城市杭州以及寧波、溫州、湖州、紹興、金華等協辦城市的酒店、民宿「一房難求」。

而亞運也給周邊產品商家帶來商機，嘉興市某碳纖維運動器材貿易商通過證券時報指出，羽毛球、壁球、冰球等球拍（桿）等產品在亞洲市場的銷售額迎來了5%至10%增長；生產亞運徽章的浙江溫州金鄉鎮徽章廠目前日產量在3萬至5萬枚左右，相關產品總產值可達人民幣上億元。

此前，國際或大陸社會對於斥資打造杭州亞運頗有微詞，認為在經濟疲弱下還要燒錢打造亞運損民脂民膏。不過從官方角度來看，投資亞運將捲動更大的經濟效應。證券時報報導，杭州亞運會官方贊助企業已達175家，其中大陸企業佔大多數，以消費品牌為主，在所有贊助企業中，超過一半為浙江本土企業。

據浙江省測算，2016年至2020年，籌備亞運會對杭州市國內生產毛額（GDP）拉動量約為人民幣4,141億元，佔同期GDP的7.6%；對財政收入的拉動量約為人民幣1,033億元，佔同期財政收入的8.2%；對就業人數的拉動量約為67萬人，佔同期就業人數的2.4%。

酒店 機票 2022杭州亞運

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