陸國產客機C919首獲海外訂單！汶萊騏驥航空買15架

大陸國產客機C919機型在其境內獲得逾千架訂單之後，近日還成功獲得首筆海外訂單。汶萊騏驥航空（Gallop Air）與中國商飛簽署30架飛機的採購意向書，包括15架C919、15架ARJ-21等，總額高達20億美元（約合新台幣643億元），騏驥航空可望成為全球首家採用C919的大陸境外航空公司。

陸媒IT之家報導，汶萊騏驥航空（Gallop Air）與中國商飛於廣西南寧的第20屆「中國-東協博覽會」上，簽署了30架飛機的採購意向書，包括C919、ARJ-21兩種型號。

報導指出，此次採購意向書的簽署，也是中國商飛在國際航空公司第一個C919訂單和第二個ARJ-21的海外訂單。據了解，印尼翎亞航空（Trans Nusa）此前已向中國商飛購買並營運2架ARJ-21，未來計劃將再增添28架。

此外，報導稱，由於來自中國商飛的飛機需要經過汶萊民航局（DCA）的型號認證程序，待獲得型號認證批准，屆時飛機交付過程將開始。騏驥航空透露，相關航班營運預計將於2024年第3季正式開始。

2021年10月，騏驥航空在新加坡註冊、成立，成為繼汶萊皇家航空公司後，第二家總部位於汶萊的航空公司。該公司打算在汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓等東協東部區域提供航班服務。

另，據騏驥航空消息指出，8月，騏驥航空與中國商飛代表已赴汶萊與汶萊財政經濟部、交通資訊通訊部、民航局、經濟發展局等部門共商大陸國產ARJ-21飛機，在汶萊取證和騏驥航空開航事宜，中汶雙方要力爭2024年開啟商業營運。

事實上，相比航空公司，租賃公司才是C919最大客戶，例如工銀租賃訂購數量為100架、農銀租賃75架、建信租賃和平安金融租賃都是50架。

截至目前，C919機型已獲得大陸境內至少1,061架的確認或意向訂單，近期才剛完成中國東航的2架C919交付。