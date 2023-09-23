連假出行火熱！陸鐵路單日售票量近2700萬張 再創新高

大陸今年中秋與國慶假期合併長達8天，自9月29日至10月6日，民眾返鄉、出遊需求火熱，車票更是搶翻了！陸媒報導，昨（22）日鐵路售票量達2,695.2萬張，再度創下單日售票量歷史新高。上一個紀錄是在15日開賣8天連假首日、9月29日車票時，售票量達到2,287.7萬張，僅維持一周再被刷新。

據央視新聞報導，大陸國鐵集團負責人解釋，22日正好開始啟售10月6日，也就是連假最後一天的返程車票，又恰逢週末當天出行旅客增多，同時鐵路部門因應出行人潮增開的列車車票陸續開售，多重因素加總之下，才推動售票量來到歷史新高。

該負責人指出，鐵路部門加強售票高峰期技術保障及值班值守，售票平台「12306」系統運作平穩有序。 而根據統計，13日以來，鐵路已累計發售車票1.99億張。

該負責人進一步指出，從22日發售的10月6日車票情況來看，因為連假最後一日，尖峰時段熱門方向熱門車次車票供不應求，其餘部分方向仍有餘票，如北京往上海、重慶、成都、哈爾濱等方向；深圳、杭州、青島等往北京方向；上海至北京、合肥、南昌、武漢等方向皆還有餘票。而目前，10月1日至4日，鐵路各個方向車票充足。

該負責人表示，還沒有買到車票的旅客朋友，可靈活選擇錯峰出行，或避開熱門時段車次，鐵路部門增開的夜間高鐵部分車次仍有餘票，少數運行時間相對較長、始發終到時刻較早或較晚的車次也有餘票。

大陸國鐵集團日前表示，今年中秋、國慶假期疊加長達8天，旅客出行意願強烈，探親流、旅遊流交織，鐵路客流將呈現強勁增長態勢，故將黃金周運輸期限延長為12天，自9月27日開始，至10月8日結束，運輸期限安排超過歷年黃金周。期間預計發送旅客1.9億人次，全國鐵路實行高峰運行圖、日均旅客座席能力也預計較2019年同期增長18.5%。