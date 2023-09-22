手搖族小心了！35歲男上班突失明 醫揭「這習慣」讓血糖飆高

現代人經常每天喝一杯手搖，尤其天氣炎熱，更是離不開冰涼的含糖飲料。不過這類人可要小心了，中國大陸就有一名男子因為太愛喝飲料，血糖過高導致雙眼失明。

「太可怕了，當時什麼都看不見了。」根據陸媒《都市報導》，河南鄭州一名35歲男子昨（21）日上班時，眼前突然一片漆黑，什麼都看不到。在同事陪同之下就醫後，居然發現是「糖尿病」惹的禍。

醫生表示，男子的血糖值達到18mmoll/L，屬於嚴重糖尿病，進而導致雙眼視網膜病變，發展到玻璃體積血、牽拉性視網膜脫離，才會造成雙眼失明。醫生接著指出，主要是因為男子有糖尿病的易感基因，加上他平常太愛喝飲料的不良習慣，才會導致糖尿病視網膜病變。

據男子表示，他平常基本上不喝水，都是拿飲料當水喝，「仗著自己年輕，根本沒有想過自己會有這麼嚴重的糖尿病，也從來沒有檢查過血糖。」開完左眼微創玻璃體切除手術後，目前男子左眼順利恢復視力，遺憾的是右眼已經完全失明。

許多大陸網友紛紛表示，「太可怕了」、「不喝水是不行的，我們單位有個同事不喝水全身癱軟，我們送他去醫院說是缺鉀」、「愛吃蛋糕的我瑟瑟發抖」、「含糖飲料真不能多喝」、「看得我好怕，每天都喝2杯奶茶」、「經常喝奶茶的也要注意了」。