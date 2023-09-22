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計程車奧客？司機批乘客放下行李後上車奉旨等人搬 貼照片公審被批小氣

香港01／ 撰文：桃樂斯
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

任何職業都沒有貴賤之分，日前有計程車司機發文大嘆於港島區接載1名態度欠佳乘客，指對方放下行李於車旁就先行上車，像是「老奉」覺得司機需要幫她搬行李。司機見狀感不滿，要求對方下車「自己搬」，更把畫面拍下發文公審。有網友指責計程車司機小題大做，「幫下手有多少難為你」，「我們是服務性行業，如果這關過不了不如轉行」，不過亦有留言力撐司機沒有義務，指法例沒有規定司機必須協助乘客搬行李，更質疑批評司機的網友：「司機閃到腰你負責任賠？」

該計程車司機在facebook群組「計程車司機資訊網Taxi」發文，不滿指「外籍客住舊山頂道，行李放車旁，自己上車，叫回他下車自己搬！」。圖片可見，1名外籍女士正於計程車後方車尾箱自行拿著行李，神情動作疑和司機爭論中，惹來不少網友留言討論。

有計程車司機大呻某名態度欠佳乘客，放下行李於車旁就先行上車，不滿對方態度「老奉」，故於網上公審。（ FB「計程車司機資訊網-Taxi」圖片）
有計程車司機大呻某名態度欠佳乘客，放下行李於車旁就先行上車，不滿對方態度「老奉」，故於網上公審。（ FB「計程車司機資訊網-Taxi」圖片）

不少人批評計程車司機行為「小氣」，認為他拍照公審是小題大做，「舉手之勞，幫到別幫」、「叫個客人自己搬回來就行，討人厭不是無原因」、「能收行李費就要給服務，我們是服務性行業，如果這關過不了不如轉行」、「別人不夠力搬又不會說中文 啫，幫下手有多少難為你」、「怕受傷腰，看到有行李，直行直過又得，馬上塚旗也得！停得接載，嗱趕緊幫忙開車走了，時間就是金錢，搞這麼X多嘢」。

不過有留言就反駁，指出計程車司機沒有義務協助乘客搬行李，「其實司機和空姐一樣，無義務跟你搬行李。你會不會叫巴士司機幫忙搬行李上車？」、「我是司機，不是搬運工」、「司機閃到腰你負責任賠？大愛也要合理」。

亦有別人指出，該乘客沒有禮貌才是讓司機不願幫忙的主因，「外籍（ Western ）客」、「如果他有出聲問可不可以幫忙搬上車，那麼幫下手又無妨，但是不吭聲老奉那些就真理他也有味」、「司機挺不懂英語也不會聽不懂Please」、「別人不是你私人司機，不是月薪出你糧」。

延伸閱讀：

打電話計程車旺角去東湧只付$120 乘客備註1句更壞 司機斥..恐嚇

計程車奧客？機場父子乘客帶4件行李 1原因罵爆司機質疑多收行李費

文章授權轉載自《香港01》

計程車 奧客

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