隱藏菜單？連鎖店米線吃出這東西香港男性崩潰 網友指好運：好東西
食物放入口前，還是多看一眼為好！近日網上傳出有香港男性到知名連鎖米線店用餐，結果發現碗中豬肉有1塊連著豬乳頭，讓他大為驚詫，又表示從未遇到過。貼文引起網友熱議，有人笑指原po好運氣「中『頭』獎」，更聳恿他大方品嘗，「好吃ㄟ，美味」、「人一世物一輩子什麼都試試看了」。
該網友日前在facebook群組發文，表示於知名連鎖米線店用餐時，發現碗內有1塊豬乳頭，讓他震驚不已，直呼「這麼大的人都沒吃過」、「六合彩不見我中」，又發文問下次再到店內用餐叫豬肉時，是否要叫「不要豬乳頭」。從圖片可見，原po以筷子夾起1塊豬肉，上面連著豬乳頭，碗中另有五花肉、竹笙、豆子等配料。
相關照片被轉載到多個社交平臺，不少網友都高呼「爆笑」，有人搞笑指原po「賺到」，「1隻豬豬有幾粒，很貴的」、「不額外付費算你撿到」、「來吧，豬媽在等著餵你」。但亦有其他網友疑惑豬乳頭的可食用性，又稱覺得原po可憐，表示「慘招惡作劇」、「我咬不下口」。
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文章授權轉載自《香港01》
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