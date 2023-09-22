干貝乾驚現白色粉層 港女急問是否發黴要丟？ 網友解謎..我要！
干貝乾鮮美彈牙，一向深受華人喜愛而大手買進。有港女日前在網上詢問，指看到干貝乾有一層白色粉層，疑惑是否發黴，是否該丟棄。貼文引來多名網友留言解謎，紛紛笑指「不要給我，我幫忙處理」、「白色的是鹽份，可以不理或輕輕抹走再曬乾」，亦有過來人表示「曾經有一次老公看到冰箱啲干貝乾變成這樣！掉了下垃圾桶，氣死我」。
原po在facebook群組「大埔TAI PO」上傳1張照片，顯示多顆干貝乾有一層白色粉層，原po詢問「這樣是有沒有發霉，要不要留？」
多名網友隨即留言笑指「不要給我，我幫忙處理」、「可以給我」、「要不得了，給我了」。有好心網友則解釋，「白色的是鹽份，可以不理或輕輕抹走再曬乾」、「放得久，出鹽，放心食用」、「那些是鹽份，發黴是綠綠灰灰」，有過來人慨嘆「曾經有一次老公看到冰箱裡的干貝乾變成這樣！掉曬落垃圾桶，氣死我」、「我老婆一樣做法...氣死我」。
根據資料，干貝乾內隔一段時間會有白色鹽霜，相反如果發黴，會出現綠色黴菌。
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文章授權轉載自《香港01》
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