湖南千年村 嶽麓書院人才搖籃

千年古村上甘棠有1200多年歷史，曾經是西漢謝沐縣縣治所在，是湖南省目前為止，發現的年代最為久遠的古村落之一。該村名勝古蹟繁多，多建於宋元明清四代。

實地走訪該地，發現一件秘密；就是該村雙胞胎出生率極高，經計算高於其他地方平均值百倍之多。目前村里有500多戶人家，雙胞胎就有40多對，其中龍鳳胎更占了一半。據當地長者表示，可能因為村前環繞清澈的謝沐河，為謝水與沐水的交匯，村民飲用謝沐河河水所致。

2004年上甘棠村被評為湖南百姓喜愛的「瀟湘百景」，2007年被大陸國務院公布為「中國歷史文化名村」；2014年更被評為國家3A級旅遊景區，值得一遊。

江永是瑤族聚居地，千家峒是瑤族古都。進入千家峒，沿途看到千家峒古文獻上提到的千家峒口、四塊大山、烏山、馬山、石狗等景。

在「千家峒時期」，這裡曾是一個政治穩定、經濟文化繁華的都市。上世紀80年代以來，千家峒在江永被發現後，海內外瑤胞和瑤學專家絡繹不絕來到，或尋根問祖、或進行學術考察研究，使歸於平靜的千家峒，再次成為世人矚目的熱土。

千餘年來，書院不僅是湖湘文化傳播的重鎮，也是湖南人才培養的搖籃，其中石鼓書院與嶽麓書院，為中國著名四大書院。石鼓書院為宋代四大書院之一，有千年學府之稱，座落於湖南省衡陽市城北的石鼓山上，迄今有1200多年歷史，是「湖湘文化」重要發源地之一。西元1035年，宋皇帝仁宗賜額「石鼓書院」。

石鼓書院幾經興廢，經過11次整修，1944年6月毀於日軍砲火。到了2007年9月18日正式對外開放，石鼓書院是衡陽市文化地標，獨有的「三絕」聲名遠播，集講學問道、膜拜祭祀、覓石探幽、頤情養性於一體的文旅勝地。

嶽麓書院創建於西元976年，是中國古建築保存最完整、文化傳承最完好的古代書院，為人熟知的人物如魏源、曾國藩、左宗棠、譚嗣同、黃興、蔡鄂等，均出於該書院。嶽麓書院1903年改為湖南高等學堂，1926年定名湖南大學，1937年改國立湖南大學。

從嶽麓書院到湖南大學的發展，是中國高等教育從傳統向現代轉型的縮影。