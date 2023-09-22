亞運觀光熱 杭州旅宿預約 比疫前增4.4倍

杭州第19屆亞運會將於23日開幕，目前亞運旅遊經濟已漸熱。中新社報導，大陸線上旅遊平台去哪兒20日披露數據顯示，杭州近一周搜索量增長迅速，居於前十。截至18日，亞運期間前往杭州的機票預訂量比疫情前（2019年）同期增長兩成。杭州地區酒店預訂量比2019年同期增4.4倍，景區門票銷量比2019年同期增兩成。

去哪兒大數據研究院分析，隨著民眾對體育賽事關注提升，「體育+」帶動效應明顯，杭州乃至浙江省其他地區在近一個月的搜索量顯著提升，機票、酒店預訂量也大幅增加。平台大數據顯示，寧波、溫州、湖州、紹興、金華近一周搜索量，比上月同期均增長兩倍以上。

亞運期間，寧波、溫州、湖州、紹興、金華酒店預訂量，比2019年同期均增長5倍以上，其中紹興增長最高，達7.2倍，溫州次之，增長6.4倍。門票方面，寧波、溫州、湖州、紹興、金華亞運期間門票銷量，比2019年同期增長3倍以上，溫州門票銷量增長最高達6倍。 從去哪兒平台上客源地看，亞運期間搭飛機前往杭州的熱門客源地為：深圳、成都、重慶、廣州、烏魯木齊、昆明、大連、海口、北京、哈爾濱。杭州周邊地區搭火車前往杭州的熱門出發地為：上海、寧波、溫州、北京、南京、金華、蘇州、紹興、台州、嘉興。

此次亞運恰逢中秋和十一假期。截至20日，十一期間浙江省民宿預訂量位居全國第二，比2019年同期增八成。作為亞運協辦城市，湖州、金華、寧波、紹興、溫州的民宿預訂量，比2022年同期均上漲，其中紹興漲幅最高，增長1.2倍。