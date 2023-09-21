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環保進球機前滿地塑膠瓶！網友質疑台機一設定出問題 批無品街坊亂倒
為鼓勵市民減廢回收，環保署在全香港多個地點設置「進球機」，讓市民將使用完的塑膠瓶放進機器回收，每個可獲回贈1角。有上水街坊近日就拍下相片，可見有人把多個塑膠瓶胡亂棄於區內一進球機前，質疑塑膠瓶是因機器「讀不了條碼」而被亂棄，批評相關街坊無爛攤子，也失卻了環保原意。
「這就是環保？」有上水街坊近日貼出相片，稱行經該區1部環保進球機時，發現機器前方地上滿布多個塑膠瓶，疑遭人胡亂棄置。樓主指出，由於進球機要求識別條碼才會回收及計算回贈，估計有人因「瓶讀不了條碼就亂掉」，批評相關消費者無爛攤子。
樓主認為，進球機的設定失卻環保原意，未能方便市民回收，「條碼又要限制哪瓶讀的到，那不如取消這台機，直接全部給這些阿婆回收」，又指進球機不時收滿容量，但街坊卻貪方便，不會自律放好塑膠瓶，「因為每一台機都有些問題，有些人好點了就把瓶子擺上台機頂」。
貼文引起街坊討論，有人認為機器設定有其作用，問題出於不負責任亂倒塑膠瓶的人，「其實旁邊就有個垃圾桶，進不了這個進隔壁垃圾桶都可」、「這是亂丟的人的問題，不是台機問題。至於為什麼是條碼，因為這是最低成本辨別塑膠瓶，其實人也可以拿去綠在區區啊，懶的話丟三色桶都可以，再退一萬步，進不了台機也應該丟垃圾桶而不是地下」。
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文章授權轉載自《香港01》
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