大陸女香港買菜被誤認菲傭！ 疑因這 2 大特徵撞樣姐姐 惹網友爆笑

很多香港雙職家庭因為生活繁忙，需要聘請工人姐姐管理家務事，現時香港合共有超過30萬名外傭。日前（ 19日）一位在香港生活的大陸媽媽，卻在街市買菜期間，被攤子員工誤認為菲傭，更貼心地直接幫她「手寫單」以便報銷。網友看到她的經歷後不禁爆笑，直指可能以她的2個特徵「撞樣姐姐」！

相信港人們對外傭已見怪不怪，日常生活中也會看到她們為僱主購買日常生活物資、買菜、和照顧小孩老人等，為繁忙的香港雙職家庭解決不少繁瑣的家務事。現時香港合共有超過30萬名外傭，可見其需求之大。沒想到最近卻發生了一宗讓人哭笑不得的有趣誤會。

日前一位在香港生活的大陸媽媽在小紅書上發帖，稱自己前往街市買菜期間，竟然被誤認成了菲傭，檔主是直接在紙上手寫了一張$60收據。錯愕的事主只好用普通話問了一句「60嗎？」老闆卻沒有發現眼前的不是外傭而是大陸朋友，還低聲地反問了一句：「工人姐姐會說普通話？」讓她感到非常無奈，後來回到家中不禁詢問丈夫自己「很像菲傭嗎？」。

小紅書@梁漂亮媽

看到網友的貼文，不少網友都忍不住大爆笑，有趣的是原來不止事主有過以上的經歷，有網友留言表示「無語，我也是，常被認為是菲傭，整天跟我說英語......不僅賣菜大媽、超市大媽，連去學校接娃，老師姐姐也覺得我是，很無語，最過分是連菲傭都覺得我是菲傭！不止一次直接來跟我說菲律賓語，我老公一開始還不相信，直到親眼見證了好幾次...你說穿得邋遢的時候就算了為什麼我上班背個電腦包也能被覺得是」、「買菜時候那些姐姐問我要不要單，一臉糊塗」、「我覺得有些人是故意的」。

除此之外，有網友也提到如果有「皮膚黑」和「穿拖鞋」以下的2個特徵，很容易被誤認成外傭。事主也恍然大悟，直言自己的「皮膚不白」，以至在街市買餸時被檔主主動問「要不要單」。不過相信是因為街市人流多又繁忙才導致誤會發生，相信並非檔主有意為之！

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文章授權轉載自《香港01》