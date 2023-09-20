沉浸式藝術展 遨遊2099的北京

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
沉浸式當代藝術大展，「知覺的世界·羅密歐AI茱麗葉」。圖／本報北京傳真
沉浸式當代藝術大展，「知覺的世界·羅密歐AI茱麗葉」。圖／本報北京傳真

沉浸式體驗遨遊宇宙，從太空俯瞰蔚藍色的地球；「穿越」到未來世界，感受2099年人類與AI的愛情故事……最近，各類科技藝術展覽扎堆在京展出，依託智能交互、虛擬現實、數位多媒體等技術，全方位調動觀眾的五感，帶來深度沉浸體驗。

在不少展覽中，有趣的交互體驗讓作品仿佛有了生命力。走進「知覺的世界·羅密歐AI茱麗葉」展廳，觀眾可以遊覽「AI花園」，這是一個互動式聲感光線裝置，自空中垂下的仿生蒲公英散發著溫柔的光，觀眾發出的強弱不同的聲音，能使蒲公英發出明暗不同的光亮。在作品《情緒幾何4.0》前，當體驗者雙手握住互動裝置時，系統會採集即時生理資料，計算生成因人而異的情緒幾何圖像。

借助科技與藝術的力量，觀眾的感官得以前所未有地延伸，獲得新奇、夢幻的體驗。在北京時代美術館的「星河角落：步天歌」展覽，觀眾可以聆聽「天體樂章」，漫步「深空」，感知星河宇宙之美。在798藝術區，「漫無邊界」航太藝術展通過25個沉浸式展區，呈現了火星場景、太空電梯、星際穿越、月海潮汐、蟲洞力場等多元場景。

與此同時，新技術也在不斷重塑展覽的玩法。在今日美術館，「遺失的幾米世界」沉浸式互動畫劇展，以手機小程式串起了整個展覽。觀眾在入場時掃描二維碼，開啟拯救月亮的旅程。在「幸運大樓」前，可以通過手機上的AR互動，獲得帶有翅膀的照片。在「碼頭戲院」裡，可以選擇將手機裏的魚兒「放生」在水池裡。

專家表示，藝術創作本身的數位化發展，已經成為一種新趨勢，借助計算機製作、生成與呈現的藝術作品，已經變得愈來愈豐富與普及。同時，藝術也在與其他領域的內容積極跨界融合，讓觀眾在逛展覽的同時，獲取更多知識。

太空 美術館 宇宙

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