「粵來粵有趣」大賽 兩岸青年交流 創意短片比潮

第五屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽9月16日在台北舉辦啟動儀式，並發布今年主題：「潮」，拉開賽事帷幕。粵來粵有趣每屆決賽的48小時挑戰賽一直是兩岸三地、海內外青年視頻創作人的賽事盛宴。歷屆吸引海峽兩岸80多所大專院校，近100個影視專業社團、工作室與個人視頻愛好者參加，賽事也成功孵化多個發展成熟的導演、製作公司。

本次啟動儀式吸引了來自各界的影片創作愛好者、大專院校學生參與，同時，在會上邀請了業界導演、專家與首屆冠軍分享賽事經驗與創作思維，藉由分享會深入了解賽事。

本屆粵來粵有趣賽事以「潮」為主題，只要符合主題「潮」，並且超過8秒以上的創意短片、內容與形式不拘，即可參與海選投稿，海選截止收件時間為10月20日，詳細內容可搜尋「粵來粵有趣」賽事官方網站與FB粉絲團，本屆賽事將評選海內外共20支隊伍入圍決賽，並赴廣東進行限時48小時的短片創作挑戰。

評審長金磊在啟動儀式現場講述往屆經驗與評選標準。他表示，在業界拍片時會遇到許多意外狀況，而限時創作好玩的點就在這，參賽選手們在廣東比賽時發生了許多有趣的事情，能感受到他們都得到很棒的經驗，「對於他們來說都是熱血深刻的歷程，也看到歷屆選手因為競賽，在畢業後一起創業，目前在業界也成為非常出名的導演、製作公司。」

本次活動邀請首屆冠軍林勇成分享他在限時創作影片的參賽經驗。林勇成表示，限時挑戰需要注意時間、空間、人事物，「認識許多創作者可以互相切磋與交流，學到很多東西，而且即時創作能夠激發自己的創意，對我的心理素質成長很大。」

「粵來粵有趣兩岸青年創意短片大賽」迄今舉辦第五屆，聯合報大陸事務處總經理方桃忠於現場發布主題，他表示，「潮」代表一種文化的表現，也有另外的意思就是「年輕」，這個字的空間很大，看年輕的參賽者們是如何想像與展現，「歡迎青年朋友參加，一起來參與、一起來玩這次的活動。」