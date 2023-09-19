雲南麗江／華坪芒果 用甜蜜振興鄉村

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
華坪芒果，汁多味濃，為大陸國家地理標誌產品。圖／本報雲南麗江傳真
華坪芒果，汁多味濃，為大陸國家地理標誌產品。圖／本報雲南麗江傳真

華坪縣為滇西入川重要交通樞紐，是雲南最大芒果生產縣。華坪芒果具有橙紅金黃色澤鮮豔、汁多味濃等特色，為大陸國家地理標誌產品。遊客到此，離去時莫不帶著幾箱芒果，做為伴手禮。

芒果在中國古代又名「望果」， 即「希望之果」。華坪地處金沙江乾熱河谷，屬芒果產地最北端，地理條件優越，光照充足，熱量豐富，晝夜溫差大。得天獨厚條件下，孕育了光澤亮麗、肉色橙黃嫩滑，核小肉厚，纖維少，清甜爽口的華坪芒果。

華坪芒果，汁多味濃，為大陸國家地理標誌產品。圖／本報雲南麗江傳真
華坪芒果，汁多味濃，為大陸國家地理標誌產品。圖／本報雲南麗江傳真

華坪芒果主推品種包括： 「凱特」、「聖心」，以及大果型紅色品種「紅象牙」。隨著時代進步， 華坪縣以科技支撐起芒果產業發展，昔日荒山變成「綠色銀行」。芒果品種園，從金沙江乾熱河谷篩選培育優質芒果品種入園，創造「麗江芒果」優良品牌。相關芒果生態開發企業，集種植、品種培育、線上線下銷售、農產品深加工、技術研發、電商運營於一體的全產業鏈公司。此外，華坪縣不斷完善農村物流快遞配送體系，提高全縣農村電子商務普及應用水準，著力推動農產品電子商務快速發展。

芒果 電商 標誌

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