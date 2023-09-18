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女子戴隱形眼鏡30年每日逾12小時 入院檢查發現雙眼角膜長滿血管

香港01／ 撰文：許祺安
醫生提醒，隱形眼鏡會隔絕眼角膜與空氣的接觸，導致角膜的含氧量不足。（示意圖 / vcg）
醫生提醒，隱形眼鏡會隔絕眼角膜與空氣的接觸，導致角膜的含氧量不足。（示意圖 / vcg）

據《陝視新聞》報導，近日，湖北一位長期佩戴隱形眼鏡的女子在感到眼睛諸多不適後到醫院檢查，結果醫生查出，女子的雙眼角膜長滿了血管。醫生提醒，在選擇隱形眼鏡時應該選擇含氧量較高的產品，每日佩戴時間也不宜超過8小時。

據悉，來自湖北的彭女士從17歲查出高度近視後，便開始佩戴隱形眼鏡，一戴就是30年，每日佩戴時間超過12小時，且從不佩戴鏡框眼鏡。

彭女士表示，自己每天起床一睜眼就會戴上隱形眼鏡，睡覺時才會把隱形眼鏡取下。近來，她頻繁出現嚴重的紅眼、畏光、流淚等症狀，遂入院檢查。

醫生在檢查後發現，彭女士的雙眼角膜中，長滿了新生血管。武漢愛爾眼科漢口醫院老視與白內障專科主任許榮表示，在長滿新生血管後，眼睛非常容易產生炎症性，即慢性的炎症反應，也會影響看東西的清晰程度。

醫生提醒，隱形眼鏡會隔絕眼角膜與空氣的接觸，導致角膜的含氧量不足。在選擇佩戴隱形眼鏡的時候，最好選擇含氧量較高的產品，日常佩戴時間也不應超過8小時。

延伸閱讀：

新婚夜忘摘隱形眼鏡 新郎「眼球一夜變全白」慘失明 只能換角膜

彩色隱形眼鏡市場規模超越化妝品 真假混賣等亂象亟待關注

文章授權轉載自《香港01》

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