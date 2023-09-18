兩岸微流行／海洋溫差發電 陸首度海試

海洋溫差發電是比較具有工程難度的環保發電方式，大陸近日首度在實際海況進行「海洋漂浮式溫差能發電裝置」的運行，標誌從技術上達成了海洋溫差發電的條件。

這次海試是八月在南海進行，官方未透露具體位置。綜合陸媒消息，這套海洋溫差能發電裝置由「海洋地質二號」船搭載，於南海水深一千九百公尺的海域開展首次海上試驗，成功完成溫差能發電技術驗證。

這次試驗發電總時長四小時四十七分鐘，最大發電功率十六點四千瓦，有效發電利用率為百分之十七點七。

海洋溫差發電即是利用大海中表層海水和深層海水之間，由溫差而形成的熱能來發電。大陸海洋溫差能儲量豐富，尤其南海海域溫差超過攝氏廿度，發電潛力巨大，但此前相關的技術研究還處於實驗室理論及陸地試驗階段。

這套裝備是大陸自主研發，由廣州海洋地質調查局、天然氣水合物勘查開發國家工程研究中心等單位合作，廣州海洋地質調查局高級工程師寧波指出，團隊克服了小溫差寬負荷透平發電、深海保溫取水、冷水管路安裝工藝等核心關鍵技術。該裝置大陸的國產化率達到百分百，成本低，機動性強。

據中國工程院院士周守為團隊研究，整個大陸海洋溫差能的理論裝機容量為三點六七億千瓦，其中南海海域的溫差能資源占全大陸蘊藏總量的百分之九十六。若以百分之二的利用率換算，海洋溫差每年發電量將可達到五十七億度。