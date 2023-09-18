聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸微流行／海洋溫差發電 陸首度海試

聯合報／ 記者廖士鋒
大陸海洋地質二號船近期搭載海洋溫差能發電裝置進行海上試驗。（新華社）
大陸海洋地質二號船近期搭載海洋溫差能發電裝置進行海上試驗。（新華社）

海洋溫差發電是比較具有工程難度的環保發電方式，大陸近日首度在實際海況進行「海洋漂浮式溫差能發電裝置」的運行，標誌從技術上達成了海洋溫差發電的條件。

這次海試是八月在南海進行，官方未透露具體位置。綜合陸媒消息，這套海洋溫差能發電裝置由「海洋地質二號」船搭載，於南海水深一千九百公尺的海域開展首次海上試驗，成功完成溫差能發電技術驗證。

這次試驗發電總時長四小時四十七分鐘，最大發電功率十六點四千瓦，有效發電利用率為百分之十七點七。

海洋溫差發電即是利用大海中表層海水和深層海水之間，由溫差而形成的熱能來發電。大陸海洋溫差能儲量豐富，尤其南海海域溫差超過攝氏廿度，發電潛力巨大，但此前相關的技術研究還處於實驗室理論及陸地試驗階段。

這套裝備是大陸自主研發，由廣州海洋地質調查局、天然氣水合物勘查開發國家工程研究中心等單位合作，廣州海洋地質調查局高級工程師寧波指出，團隊克服了小溫差寬負荷透平發電、深海保溫取水、冷水管路安裝工藝等核心關鍵技術。該裝置大陸的國產化率達到百分百，成本低，機動性強。

據中國工程院院士周守為團隊研究，整個大陸海洋溫差能的理論裝機容量為三點六七億千瓦，其中南海海域的溫差能資源占全大陸蘊藏總量的百分之九十六。若以百分之二的利用率換算，海洋溫差每年發電量將可達到五十七億度。

南海 團隊

延伸閱讀

爭奪撫養權？張柏芝3兒子生父身分瘋傳 大陸富商發聲明曝實情

只能用陸製的？日媒曝北京暗中要求電動車廠、半導體用國產零件 未達標恐受罰

陸長假將到！出境遊預定量暴增20倍 泰國重返熱門目的地

IMF促陸改變經濟增長模式 籲提振國內消費

相關新聞

大咖紛打卡 北京演唱會強勁復甦

近日，李宗盛、周華健、伍佰、華晨宇等歌手在北京登台高歌，留給觀眾的美好回憶還沒消散，接下來，張信哲、林俊傑等藝人也來京開...

不婚族再增！陸結婚人數持續減少 第2季較首季少36萬對

中國結婚人數持續減少，繼2022年結婚人數創37年新低後，今年第2季全中國結婚登記只有178.1萬對，較第1季減少36....

精準導航 陸在西沙設北斗基地台

中共當局持續透過各種手段，強化其在南海的主權聲索與控制。據大陸交通運輸部消息，陸方近日於西沙北礁燈塔和浪花礁燈塔，完成北...

兩岸微流行／海洋溫差發電 陸首度海試

海洋溫差發電是比較具有工程難度的環保發電方式，大陸近日首度在實際海況進行「海洋漂浮式溫差能發電裝置」的運行，標誌從技術上...

繼吉隆坡後 桂林—曼谷航線復航

9月16日18時，隨著泰國越捷航空VZ3698航班順利抵達桂林機場，桂林—曼谷航線恢復通航，這是桂林機場今年繼桂林—吉隆...

被雜誌社指控抄襲 廣西賀州作協副主席遭撤職

據新民晚報報導，在遭到多家雜誌社指控抄襲後，上周五，廣西作家協會通報，賀州市作協副主席王忠民抄襲情況屬實，撤銷其賀州市作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦