比人臉辨識精準！廣州試行「刷掌支付」 手掌懸空兩秒就能付款

全新的「刷掌」支付方式8月開始在廣州多家便利店試點，據報導，掌紋識別精準穩定，千萬分之8的誤識率遠低於指紋和人臉辨識，不少人稱讚這種技術的方便快捷，但也有人憂心隱私問題。

香港星島日報網今天報導，這項技術透過識別不同的掌心血管紋路來鎖定支付人，使用者只需將手掌懸空放在專用設備上方，即可完成付款。

曾經在便利店刷掌支付的中國廣東廣州市民喻小姐說，「整體大概一兩秒的過程，一下子就付完了」。

報導說，廣東目前已有逾1000家便利店可採用這種支付方式，在系統內預存掌紋的用戶可不使用手機等其他支付工具，直接「刷掌」付款，極大簡化交易流程。

據指出，這項技術今年5月就進駐北京地鐵，大興機場線草橋站、大興新城站、大興機場站都開通了「刷掌」乘車，乘客進站前只需將掌心伸向圓環內的識別區，待辨識完成圓環變綠後，閘機就會自動打開；出站時再刷一次，車資就會從電子錢包自動扣除。

深圳大學也上線了「校園一掌通」服務，供學生刷掌購物和用餐。在學校餐廳排隊取餐時，學生只需掃描手掌，1至2秒就能完成支付。

這項支付技術今年5月由微信團隊發布，採用「掌紋+掌靜脈」識別系統。面對不同的環境光線、不同用戶的伸手習慣，系統能隔空識別不同年齡段的掌紋。有別於指紋辨識讀取指腹的表皮紋路，掌紋讀取的是掌心血管紋路，能夠避免曝露在外以及複製偽造。

報導說，「刷掌支付」出現並非偶然，COVID-19疫情期間，民眾出行戴口罩造成「刷臉支付」不便，也增加了「非接觸式」的需求；而相對於「刷臉支付」，「刷掌支付」安全或精準度更高，例如雙胞胎可「騙」過刷臉的機器，卻無法逃過刷掌機器識別。

對於這個全新支付方式，有網友大讚「很酷、方便」，也有人擔心資訊安全、隱私問題，「手機支付已經夠方便了，人臉指紋掌紋都是多此一舉，而且還會洩漏自己隱私，沒一點必要」。