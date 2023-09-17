快訊

全台5千萬顆過期蛋新北查獲191萬顆 衛生局：南部放不下才放新北

新莊公寓火警「樓梯間救出2人」 男燒傷、女昏迷送醫

大直街民宅陷落 李四川：重災戶家具擬賠50萬

比人臉辨識精準！廣州試行「刷掌支付」 手掌懸空兩秒就能付款

中央社／ 台北17日電
全新的「刷掌」支付方式8月開始在廣州多家便利店試點，這項技術今年5月就進駐北京地鐵，乘客通過註冊開通刷掌乘車服務後，即可在該條地鐵線路刷掌過閘乘車。新華社
全新的「刷掌」支付方式8月開始在廣州多家便利店試點，這項技術今年5月就進駐北京地鐵，乘客通過註冊開通刷掌乘車服務後，即可在該條地鐵線路刷掌過閘乘車。新華社

全新的「刷掌」支付方式8月開始在廣州多家便利店試點，據報導，掌紋識別精準穩定，千萬分之8的誤識率遠低於指紋和人臉辨識，不少人稱讚這種技術的方便快捷，但也有人憂心隱私問題。

香港星島日報網今天報導，這項技術透過識別不同的掌心血管紋路來鎖定支付人，使用者只需將手掌懸空放在專用設備上方，即可完成付款。

曾經在便利店刷掌支付的中國廣東廣州市民喻小姐說，「整體大概一兩秒的過程，一下子就付完了」。

報導說，廣東目前已有逾1000家便利店可採用這種支付方式，在系統內預存掌紋的用戶可不使用手機等其他支付工具，直接「刷掌」付款，極大簡化交易流程。

據指出，這項技術今年5月就進駐北京地鐵，大興機場線草橋站、大興新城站、大興機場站都開通了「刷掌」乘車，乘客進站前只需將掌心伸向圓環內的識別區，待辨識完成圓環變綠後，閘機就會自動打開；出站時再刷一次，車資就會從電子錢包自動扣除。

深圳大學也上線了「校園一掌通」服務，供學生刷掌購物和用餐。在學校餐廳排隊取餐時，學生只需掃描手掌，1至2秒就能完成支付。

這項支付技術今年5月由微信團隊發布，採用「掌紋+掌靜脈」識別系統。面對不同的環境光線、不同用戶的伸手習慣，系統能隔空識別不同年齡段的掌紋。有別於指紋辨識讀取指腹的表皮紋路，掌紋讀取的是掌心血管紋路，能夠避免曝露在外以及複製偽造。

報導說，「刷掌支付」出現並非偶然，COVID-19疫情期間，民眾出行戴口罩造成「刷臉支付」不便，也增加了「非接觸式」的需求；而相對於「刷臉支付」，「刷掌支付」安全或精準度更高，例如雙胞胎可「騙」過刷臉的機器，卻無法逃過刷掌機器識別。

對於這個全新支付方式，有網友大讚「很酷、方便」，也有人擔心資訊安全、隱私問題，「手機支付已經夠方便了，人臉指紋掌紋都是多此一舉，而且還會洩漏自己隱私，沒一點必要」。

廣東 刷臉支付 人臉辨識

延伸閱讀

與黃士修隔空交鋒！陳學聖賭100份雞排 促示賴佩霞在廣州暨大修業證據

成郭台銘副手學歷引質疑 賴佩霞發4點聲明：從未隱瞞或扭曲

遭點名曾讀廣州暨大 傅崐萁駁：在野陣營管好小雞小狗

ALL IN 5廣州Long Stay100天 竟腸胃出事狂炸馬桶

相關新聞

比人臉辨識精準！廣州試行「刷掌支付」 手掌懸空兩秒就能付款

全新的「刷掌」支付方式8月開始在廣州多家便利店試點，據報導，掌紋識別精準穩定，千萬分之8的誤識率遠低於指紋和人臉辨識，不...

袁冰妍逃稅未整改 重罰430萬 官媒：洗白無效

曾演出電視劇「琉璃」暴紅的中國女星袁冰妍，此前被曝光名下公司逃漏稅被罰97萬（人民幣，下同，約13.33萬美元）重創形象...

8月北上人次多南下近倍…深圳搶客 學者促港府提解方

大陸「十一」黃金周將至，香港不少旅遊業者希望內地遊客能為香港疫後旅遊復甦點火添柴，但據明報報導，「北上」的港人與「南下」...

張國榮、陳慧琳母校…玫瑰崗中學突停辦 家長學生不滿

香港道爾頓學校與有64年歷史的名校玫瑰崗學校，15日突然宣布合併，道爾頓學校將於2024/25學年起，接辦玫瑰崗幼稚園和...

亞運村開村 中國隊率先入住　

杭州第19屆亞運會亞運村開村儀式16日在杭州亞運村旗幟廣場舉行，標誌著亞運村正式投入賽時運行，「地主」中國代表團率先入村...

陸青少年嚮往穩定了？調查顯示 最理想職業是這個

「網紅」一度是大陸年輕人熱門的職業選擇之一。不過，中國社會科學院新聞與傳播研究所聯合社會科學文獻出版社發布的最新《青少年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦