陸8天長假 火車一票難求

大陸官方今年結合中秋與「十一」國慶假期，從九月廿九日至十月六日，展開一連八天「超級黃金周」，民眾返鄉、出遊需求旺盛。昨天長假首日（廿九日）的火車票開售，熱度爆表，一票難求，不少網友直呼：「中秋回家之路漫漫」。

星島日報報導，大陸鐵路局預測，今年「十一」長假全國鐵路將發送一點九億人次。據「去哪兒」旅遊平台數據顯示，昨天火車票開賣僅半小時，從北京出發到武漢、西安、鄭州、長沙等多地的車票就已售罄。「攜程」旅遊平台數據也顯示，黃金周車票開售四小時後，高鐵遊搜索量就較前日飆升百分之六二七。

假期機票預訂也逐漸迎來高峰。大陸民航局運輸司副司長靳軍號透露，長假期間預計將有二千一百萬名旅客乘坐客機出行。民航部門將日均確保國內客運航班一萬四千班、運輸國內旅客一九六萬人次，分別比二○一九年「十一」國慶假期增長百分之十八、百分之十七。

從出行目的地來看，北京、上海、成都、廣州、重慶、成都、西安都是熱門出遊目的地，杭州也因為將在月底舉辦亞運而頗受歡迎。攜程數據顯示，今年「十一」大陸國內旅遊產品預訂量，較去年同期增長超四倍，杭州因為舉辦亞運，整體訂單預訂量增長超過五倍。

而由於放假時間較往常長，也帶動「長程旅遊」市場增長。同程旅行報告指，新疆、西藏、青海、寧夏、黑龍江等以長旅遊為主的省分，相關旅遊產品熱度較去年同期漲幅超過百分之三百。其中北疆、拉薩、林芝、甘南、青海等絲路路線受關注。

高漲的出遊熱情也拉升了飯店住房需求，不僅熱門城市飯店預訂量已較疫情前、二○一九年同期增長五倍、民宿預訂量也增長一點五倍。住房價格更一路飆升，上海、廈門、重慶、大理、麗江多個熱門城市部分經濟型飯店價格已突破千元人民幣。