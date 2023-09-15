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第三屆海峽兩岸青年文化月 江蘇蘇州閉幕

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
海協會常務副會長龍明彪（左2）、江蘇省台辦主任練月琴（右2），蘇州市委常委兼秘書長王颺（右1），出席第三屆海峽兩岸青年文化月閉幕式。主辦方／提供
海協會常務副會長龍明彪（左2）、江蘇省台辦主任練月琴（右2），蘇州市委常委兼秘書長王颺（右1），出席第三屆海峽兩岸青年文化月閉幕式。主辦方／提供

以「同心同行 青春力量」為主題第三屆海峽兩岸青年文化月，15日晚在蘇州民族管弦樂團音樂廳落下帷幕，共有310多位台灣青年參加。海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪出席閉幕式。

閉幕儀式上，發布了文化月主題曲《青春的海》MV，文化月組委會聘請了15位台灣優秀青年擔任「蘇台青年文化交流使者」，共同推動兩岸青年和文化交流，幫助更多的兩岸年輕人越走越近，越走越親。

為了進一步發揮兩岸青年的主體性和參與性，面向兩岸青年及相關團體發起「金點子」徵集活動，邀約兩岸青年共同為第四屆海峽兩岸青年文化月獻言建策，注入了青春活力。

閉幕式結束後，舉辦「青春的海」兩岸青年音樂會，蘇州民族管弦樂團攜手台灣新竹青年民樂團、台灣藝術大學，同台融情放歌，用音樂共敘親情、凝聚共識，共同奏響最美樂章。

第三屆海峽兩岸青年文化月7月26日在蘇州開幕，文化盛宴、文化沙龍、文匯市集、文旅體驗等讓兩岸青年近距離感受「傳統文化的新表達」。

在50天的時間裡，透過沉浸體驗、趣味互動、采風行讀等形式，共同尋千年文脈、覓古城遺韻、品科技之美，多角度、立體式瞭解大陸的發展面貌，深入體驗中華優秀傳統文化的傳承嬗變，探討衣食住行等日常生活中的「新」傳統文化，感受祖國大陸日新月異的變化與發展。

相比往屆，本屆文化月更加注重活動的系統性、聯動性，預熱、開幕、分場、閉幕四個環節有序銜接，全省50多家單位和台灣30多家社團支持，30多場交流活動在各地相繼開展。

內容涵蓋非遺、書畫、刺繡、京劇、電影、美妝、中醫藥、青年創業等。文化月期間，兩岸共有4,300多人參加活動。專門製作的8條「台青朋友圈」、6集短片「大陸那麼大，我想去看看」，在兩岸青年中引起廣泛關注熱議。

文化月期間，為了助力台灣青年在大陸實習就業發展，成功舉辦台灣大學生實習就業特訓營，170多家企事業單位提供700多個實習職位，吸引了300多名台青深度實習體驗。

開展「百企千崗等你來」台青專場招聘會，超500多位台青與招聘企業進行了面對面的交流；舉辦海峽兩岸青年創新創業大賽，120個專案入圍，其中台灣76個項目入圍，12個簽訂合作意向專案中有11個來自台灣，越來越多的台青與大陸發展需要雙向奔赴。

第三屆海峽兩岸青年文化月由國務院台辦、江蘇省政府共同主辦，江蘇省台辦、蘇州市政府共同承辦，是江蘇面向兩岸青年打造的開放式平台、綜合性專案，是深受兩岸青年喜愛的年度盛會、文化盛宴和青春的舞台。

下一步，文化月將進一步發揮兩岸青年的主體性和參與性，以更具文化氣質、更賦青春活力，推動兩岸青年走親走近、交心交融、同路追夢、共同圓夢。

「青春的海」兩岸青年音樂會，由蘇州民族管弦樂團攜手台灣新竹青年民樂團、台灣藝術大學，同台融情放歌。主辦方／提供
「青春的海」兩岸青年音樂會，由蘇州民族管弦樂團攜手台灣新竹青年民樂團、台灣藝術大學，同台融情放歌。主辦方／提供

青年 青春 實習

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