河南辦好精子海選 最高可獲逾2萬補貼卻喊卡

河南省人類精子庫針對鄭州在校大學生舉辦的「精液質量比拚」活動，凡合格完成20次捐精者，最高可獲人民幣6100元（約新台幣2萬6700元）。但這熱鬧有餘的精子海選，卻在爭議聲中悄悄中止。

綜合中國新黃河與頂端新聞等媒體報導，河南省人類精子庫12日於微信發文指出，青年學子們一直是捐精主力，新學期開始，精子庫再度誠邀廣大熱血青年奉獻自己的愛心。

任職於精子庫的左姓醫師指出，「我們這次號召大學生來捐，因為大學生（精子）質量好一些嘛」。凡年齡介於20到40歲、身高超過165公分、沒有任何遺傳病和傳染病、近視低於600度、無色弱色盲的男性，都可參加。

根據主辦單位規定，凡首次前往精庫查驗精液品質，可得交通費50元，同時免費提供價值125元的精子品質檢測。經檢測合格後，正式捐精一次可得200元，可捐20次，合計4000元。完成上述捐精過程再額外獎勵2100元，最高可獲6100現金補貼。

左醫師說，精子檢測達標並願意參與的志願者，至少要捐精8次、每次30分鐘內可完成，而且當場拿現金，絕對嚴格保密個資，「不會說哪個高校某某某學生，不會把名字公布出去」。

帳號「夏蟲暴雨」的網友在自媒體「智谷趨勢」發表 分析文指出，既害羞又興奮的網友驚呼，這是史上「含精量最高的證書」，急切圍觀「中國好精子海選」，但不知何故卻突然悄悄中止，網友們頗感失望。

文章說，當前中國年輕一代的生育意願跌落谷底，「上一代人還沒完成『橋』的使命，這一代人卻已經不願意做『橋』了，也不怎麼熱衷彼岸了」。

這篇文章直指，當最勤奮的一代人（40至55歲）老了，人口紅利變成人口負債，像浸水棉衣附著在養老金、醫保金，越來越沉重，勞動適齡人口減少，勞動力成本增加，中國不再是全球貿易分工產業的首選。

文章說，特別是今年新的「就業下沉」大潮呼嘯而至，年輕人漸漸被驅趕到社會的各個角落，中國人口出現60年來的首次負成長引起全世界的關注，但中國網友毫不在乎地給出「我們是最後一代」的評論。