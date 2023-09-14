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港人怕見蝸牛爬牆憂地震先兆！背後原因很唏噓 爬不爬也隨時死？

香港01／ 撰文：亦然 YIRAN
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

香港近一個月先後迎來十號風球、黑色暴雨，今（ 14日）天文臺早上一度發出紅色暴雨警告信號，不少地區都下起暴雨，柴灣環翠村停車場再度水災。今天有網友在Facebook貼出多張圖片，怕見蝸牛集體爬牆愈爬愈高，認為似乎是一種「預警」，有網友更擔憂是大型天災如地震將至的先兆！

面對天氣變化，除了對市民有影響之外，其實動植物也面臨不同程度的危機。網友今早（ 14日）在Facebook「香港風景攝影會」上發貼文，貼出了5張蝸牛正在集體爬牆的圖片，表示「蝸牛越爬越高，似乎是一種預警」。暗示蝸牛的動向或者與天氣有所關連。

有網友猜測蝸牛不斷向上爬是與即將來到的天災有關，「可能是地震先兆」、「地震？或水災，該區朋友做好預備，是怕萬一」、「是天氣預報！可能會有更惡水浸！」、「積水啫，不是水災。放心」、「俗語都有話蝸牛爬得快一定有古怪」、「蝸牛爬得愈高，雨下得愈大」、「災難來臨」。但也有網友指出香港其實不位於地震帶上，就算有地震都是3級以下的震動，不太需要過份擔心。

FB@香港風景攝影會
FB@香港風景攝影會

至於蝸牛為何往上爬，又是否與災難先兆有關？其實跟地震就未必有關係，但與暴雨就一定有關。蝸牛屬於軟體動物中的腹足綱，一般生活在比較潮濕的地方，但因為不能靠足部活動，所以怕水也很怕太陽光直射，常在雨後又未出太陽時活動。大部分的蝸牛都屬於有肺類，當下起暴雨時，蝸牛會因為先天性的本能向高爬，主要是為了保命遠離積水避免窒息。但對於蝸牛，在自然界向高爬的習性都是「爬在植物上」，而非「爬在建築物上」，加上蝸牛只會一直往前走，所以會一直往高數十層的建築物向上爬，到無路可走才會再尋找新路線。如果天氣從暴雨變成出太陽，因為蝸牛皮膚有高滲透性，導致有些蝸牛可能沒有機會再回到地面而因脫水曬死在牆面，因天性而死亡相當唏噓。

BTW為大家科普一下，在香港最常見到，背著棕色條紋外殻的蝸牛，叫作「非洲大蝸牛」，是來自東非的外來入侵物種。這種蝸牛與香港原生蝸牛搶食物搶生存空間，會吃植物根部、農作物、花卉，甚至水泥牆，破壞力強大得被國際自然保護聯盟列為「世界百大外來入侵種」。加上沒有天敵繁殖力又高（雌雄同體一生可產至少約1,000顆卵），其實對本地生態存在著一定的影響。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

暴雨 地震 天文臺 蝸牛

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