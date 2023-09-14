爸爸為女兒取名害她瘋狂被罵 網力挺：自己的孩子自己做主

長輩剛見到孫子孫女時，總會擔心取到不好的名字。大陸江蘇一名新手媽媽在「小紅書」上透露，丈夫為初生女兒取名為「亦燦」，卻被自己父母「罵了一整天，現在還在語音轟炸」，理由是「這個名字難聽，不順口，像男孩名」。原PO感嘆「還在坐月子呢…情緒真的比較敏感，好煩啊，為這個名字糾結那麼多天，取好了還被罵」。

原PO近期在 「小紅書」上表示，自己剛出生的女兒名字叫「亦燦」。她說明，名字是丈夫取的，出處是「往事堪堪亦瀾瀾，前路漫漫亦燦燦」，希望孩子可以燦爛一生。

原PO透露，原先「覺得這個名字還可以」，甚至為此感到高興，但原PO父母知道外孫女的名字後，竟然罵了她一整天，直言「這個名字難聽，不順口，像男孩名」，並叫原PO趕快將孩子的名字換掉。

不過原PO經初步了解後，發現暫時無法更改孩子姓名。她表示，自己被父母責罵後，心情一點也不好，強調她目前還在坐月子，情緒也較敏感。原PO無奈發文，「又做不到不在意他們的話」、「好煩啊，為這個名字糾結那麼多天，取好了還被罵」，「只能在心裡警告自己，一定不要成為這種掃興的父母」。

貼文引來網友討論，並紛紛支持原PO，「如果沒辦證什麼都可以商量建議，證辦好了，已成事實的事說什麼說啊」、「真的挺煩的，老一輩很多這種喜歡潑冷水和一定要按照他們想法走的父母」、「妳不要管他們，自己的孩子自己做主」。

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文章授權轉載自《香港01》