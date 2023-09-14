這菜有毒！陸七口之家「2喪命4送醫」 專家指：誤食恐造成腎衰竭

在野外活動時，不可輕易碰觸或吃下不熟悉的植物。根據陸媒《星視頻》報導，大陸廣西桂林有一家七口因誤食野生蘑菇，共六人產生中毒反應，其中兩人還因此喪命。

《星視頻》指出，來自大陸廣西桂林的一家七口，在多次食用自採的野生蘑菇後，共六人出現中毒反應。報導稱，家中有兩人為輕症，目前在桂林市第二人民醫院住院；兩人因重症，在桂林醫學院附院加護病房治療，甚至還有兩名家人因此喪命。

報導表示，疾病控制中心後續到野生蘑菇採集地進行採樣，專家推測該蘑菇可能是假褐雲斑鵝膏菌。若誤食此菌，恐造成腎衰竭，並伴隨肝損害及心肌損傷。新聞一出便引起網友討論，「野生的、不認識的，都不能亂吃」、「這家人的災難起源於無知」、「注意野蘑菇，不能吃」。