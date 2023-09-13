十一長假將至 大陸旅遊預訂增5倍、歐洲團被掃光

大陸「中秋＋十一」超級黃金周即將到來，許多民眾把握這連續八天假期出遊。有數據顯示，旅遊產品預訂量較去年同期大增近5倍，景區門票預購也倍翻，歐洲長線遊團更是全部售罄。由於機票、酒店價格急升，有網友戲稱：「我掐着人中訂的機票旅店」。

中國新聞網報導，網路與游業者攜程的數據顯示，截至9月6日，大陸國內旅遊產品預訂量較去年同期增長近5倍，最近一周下單量比前一周也增長63％，景區門票則翻倍上漲。

由於長假期多達8天，一些長線旅遊也火熱起來。中新社指出，從同程旅行獲悉，「中秋＋十一」假期出行的長線遊市場增長迅速，其中新疆、西藏、青海、寧夏、黑龍江等以長線遊為主的省分相關旅遊產品熱度年比漲幅均超過300％。其中，新疆相關旅遊產品搜索熱度增長超過10倍。

從春秋旅遊獲悉，截至目前，預訂「中秋＋十一」期間大陸國內遊產品的人次已超2019年同期。出境遊部分，歐洲遊產品，已經全部售罄，目的地國家包括：西班牙、葡萄牙、瑞士、法國、義大利、匈牙利、塞爾維亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、希臘、冰島、丹麥、伊朗等。

消費端需求大漲也推升機票價格上升，攜程數據顯示，十一假期大陸國內機票人均客單價為人民幣1,293元人民幣，較暑期客單價上漲兩成。

同程旅行數據則顯示，截至9月12日，「中秋＋十一」假期出行的機票均價較五一假期上漲13％。

查詢線上旅行平台發現，以北京到三亞航線為例，長假開始的第一天9月29日從北京出發到三亞，早上9點多出發的航班經濟艙價格超過人民幣4,000元，但同樣航班9月26日的價格則只有1,000多元。

有大陸網友笑言，因為只有這段時間有長假，為了這段時間出遊，只好「掐着人中訂了十一的機票旅店」。