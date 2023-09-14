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上海機場 8月境內航班、旅客大增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
旅遊業者的預訂數據顯示，今年十一長假中國大陸外遊人數將會激增。圖為上海浦東國際機場早前資料照。（新華社）
旅遊業者的預訂數據顯示，今年十一長假中國大陸外遊人數將會激增。圖為上海浦東國際機場早前資料照。（新華社）

今年1月至8月，上海浦東機場和虹橋機場共完成航班起降44.8萬架次，旅客吞吐量6128.7萬人次，貨郵吞吐量239.3萬噸，分別恢復至2019年同期的86%、75%和93%。

中新社報導，2023北外灘國際航運論壇記者會12日在滬舉行。上海機場集團黨委副書記張永東在會上總結上海航空市場的兩個明顯特點。一是航空客貨運輸恢復逐月向好，特別是7月份進入暑運後，運量加速恢復。暑運期間，兩場日均航班起降量和日均旅客吞吐量比6月份分別增長了7%和10%。

二是大陸境內客運市場恢復好於出入境市場。8月境內航班起降量和旅客吞吐量分別恢復至2019年的118%和108%，都超過了2019年同期水平。8月上海機場出入境航班量恢復至2019年的69%，明顯好於年初水平。

在快速恢復境內外航線航班的同時，上海把提升上海國際航空樞紐能級擺在重要位置。年初，快速恢復虹橋機場出入境功能，浦東機場入境航班恢復了分樓運作，兩場出入境流程恢復常態。

近年來，上海機場持續加大投入，地面保障資源得到改善，積極提升上海國際航空樞紐能級。經過容量評估，今年6月份民航局批准上海兩場航班高峰小時容量標準提升，這意味著上海機場可以飛比2019年更多的航線航班。此外，還積極吸引大陸國內外航司在上海開闢新的國際通航點，增強樞紐網絡的通達性。

上海浦東機場 航班

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