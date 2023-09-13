男童拒過馬路 外傭手臂架脖「凌空吊起」！網：看這手勢不是第一次

香港有不少家庭會聘請外傭照顧孩子，若不幸請到「離譜姐姐」，卻可能嚇出一身冷汗！日前有女網友在天后街頭見到1名外傭拖著1名就讀幼稚園的男童，期間男童拒絕過馬路，外傭竟以雙臂箍著男童頸項，將他凌空提起走過馬路。男童毫無反抗之力，大哭著喘氣，女網友即時上前制止，並拍片上傳到網上，希望能讓外傭的僱主知道她的暴力行徑。影片令不少網友震怒不已，紛紛自發轉載，「小朋友生命完全係受威脅，絕對唔可以姑息呢個姐姐」、「樓主做得好！真係忍唔到竟咁樣對待小朋友」。

該段影片在香港僱主群組中引起極大迴響，再被群組成員多次轉發。從群組對話可見，1名女網友於港鐵天后站A出口對開馬路，見到1個外傭疑似虐待年幼男童，於是用手機拍下影片作證據，同時開聲制止。她指當時外傭用手大力捏緊男童的手，男童不肯過馬路，之後外傭竟用手臂箍著男童頸部將他抱起，「箍住過成條大馬路」。

從影片可見，男童身穿幼稚園校服，而外傭背著書包，從男童身後以雙臂箍著他的頸項，將他整個人凌空提起過馬路。男童被箍頸至雙足完全離地，並曾嘗試用手搭上外傭手臂，似是想將她的手拉開，但在懸殊力量下完全無反抗能力。拍片者上前以英語警告外傭，又表示已經拍片，這時3人剛過完馬路，外傭將男童放回地上，並解釋是男童不想上學。

拍片者再喝斥外傭傷害到男童，使他難以呼吸，又表示一直聽到男童在說「不喜歡你」，責問她為何要這樣做。外傭充耳不聞，拖著男童急步離開，而男童一直愴然落淚。拍片者跟上，並再度警告，稱會將片段公諸於眾，事後她上載影片到網上，表示「希望佢（男童）家長留意」。

影片在網上引起極大迴響，不少網友都大罵外傭箍頸行徑離譜，並自發轉載到其他群組，希望男童父母能得知此事，「這樣對小朋友，一會兒呼吸不了！小朋友又不夠他大力，反抗不到！」、「這個小朋友一直哭，好害怕、很無助」、「離譜，他的手勢看起來也不是第一次」。

亦有人建議拍片者報警，或將片段傳給男童學校，由校方幫忙通知家長，「報警！讓他知道嚴重性，小朋友媽媽未必看到，讓員警找他」、「有了證據啊這次」、「這個小朋友換不過氣，聯絡學校，學校可以找到家長」、「Send去小朋友學校，讓學校和小朋友家人說」。

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文章授權轉載自《香港01》