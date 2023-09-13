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13萬塊積木 拼出北京中軸線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
陳曦和蔣步庭用13萬塊積木拼搭出中軸線上的18座建築。圖／本報北京傳真
陳曦和蔣步庭用13萬塊積木拼搭出中軸線上的18座建築。圖／本報北京傳真

北京鐘鼓樓附近胡同裡，有一對「80後」夫妻。他們用13萬塊積木，拼出了「北京中軸線」。

陳曦是南方姑娘，職業是建築師。蔣步庭是北京小夥，祖上幾輩工作都和建築有關，一口京腔。兩人相識後，「他把我帶進了胡同，讓我感受到古建與周圍植物、人、環境的關係，用煙火氣消弭了我理解中的那些抽象和冰冷。」「她給我講了很多專業知識，讓我學會換個角度看古建。」

一次，兩人逛到一家玩具店，看到幾個孩子正圍著積木拼搭的中國古建模型出神。陳曦一眼就看出了其中的問題，「這個古建積木的形制做錯了。」陳曦說：「如果我們做，就一定要做對，不能讓人對中國古建留下錯的印象。」從此，兩人開始致力於中國古建積木的設計和搭建。但要保證精準，一點都不容易。角樓模型的拼搭，就讓兩人印象深刻。

角樓，紫禁城中屋頂形制最複雜的建築。陳曦介紹，角樓高27.5米，有3重屋簷，4座抱廈，10面山花，16個窩角，28個翼角，76條脊，220 組斗拱。而積木零件尺寸相對固定，最小的是邊長8毫米的方塊。所以，建築模型外觀尺寸必須是8毫米的倍數。還原難度之大，可想而知。陳曦把自己關在家裡，一天出一版模型，接連七天終於「磨」出了理想的方案。

積木零件類型共有3000多種，為使積木和古建築形態更匹配，需要發揮想像。霜淇淋形狀的積木，正好做角樓的望柱，香蕉形狀的積木，還原出精巧的飛簷。

角樓的成功拼搭，給了兩人信心。兩人又陸續完成了「圓明園四十景圖詠」中的三景。今年4月「北京中軸線」啟動，歷時兩個月，組裝了13萬個零件，北京中軸線標誌性建築拼搭完成。「積木是一種輕鬆且有意味的方式，讓小朋友和大朋友伸手就能摸到，很快能有共鳴和感動。這樣文化才能流行起來，文物才能活起來。」陳曦說。

建築 北京 標誌

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