廣東逾70隻鱷魚趁颱風天落跑 特警持槍獵殺

受海葵颱風殘餘環流影響，廣東茂名連日降下暴雨並引發洪水，一處養殖場甚至傳出有多條鱷魚趁機逃出。綜合陸媒報導，當地應急管理局表示確有此事，並提醒附近居民注意安全，非必要不要外出。12日已經捕獲部分鱷魚，茂名市應急管理局表示，暫時未接到鱷魚傷人事件報告。

12日網上最新流傳的畫面還顯示，有特警持槍射殺多條目測逾2公尺長的鱷魚，然後由民眾拉走，畫面血跡斑斑。

在大陸網友先前分享的影片中，洪水沖上路面，路面指示牌顯示前往茂名方向，水中被圈出幾處紅圈，依稀可見疑似有大量鱷魚的頭在水面漂浮露出。網友視頻並配上文字指出：彭村塘環湖路旁出現鱷魚，為附近養殖場逃出的鱷魚，請村民代表通知附近村民遠離水面，禁止下水捕魚，有特殊情況及時匯報。

海報新聞報導，「目前正在控制，不過跑出的鱷魚數量有點多。」工作人員表示，根據統計的數量，跑出的成年鱷魚有69條，幼年鰐魚有6條，目前都在彭村塘的湖中。

綜合陸媒報導，當地抓捕工作人員表示，由於水較深，目前抓捕鱷魚相對較困難，正採用聲納設備搜捕出逃鱷魚，現已成功抓捕到多頭。