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幼稚園開學5天宣布倒閉...資金鏈斷裂無力退款 家長：搞笑嗎

香港01／ 撰文：許祺安
校方發佈的通知。（極目新聞）
校方發佈的通知。（極目新聞）

據陸媒《極目新聞》報導，近日，江西南昌有幼稚園剛開學5天，即在教師節（9月10日）當天宣布倒閉，因資金鏈斷裂無力退款，不少家長遭遇退費難問題。在一份園方與家長的群組聊天記錄中，有家長稱「搞笑吧！不辦了你開什麼學」。

據當地家長反應，校方發布通知稱，「由於幼兒園生源較少，無法支撐一個學期開銷，處於虧損狀態，經過慎重考慮，我園決定閉園。次日無法正常開學。園方已經找到就近幼兒園方便小朋友就讀，如果家長不願意就近就讀，可以來幼兒園商討退費事宜。」

有家長稱：「我們家孩子開學交了3980元(約新台幣17,482元)學費，現在只退了770元(約新台幣3,382元)，剩餘3210元(約新台幣14,100元)還沒有退。原本打算11日繼續找園長協商，但人已經失聯了。」

另有家長表示才開學5天就閉園著實「讓人感到詫異」，「9月10日教師節這天，我們家長還在群裡祝老師們節日快樂。當天中午，園長突然通知說，生源不足辦不下去了。」

據悉，事件共涉及34個家庭。當地教體局工作人員表示，涉事幼稚園為一所私立幼兒園，園方此前稱因資金鏈斷裂，無力再繼續經營，目前他們也聯絡不上園方負責人。

教體局同時表示，目前已立即協調周邊有學位的幼稚園，保證孩子正常上學。目前，有部分孩子已到新幼稚園報名。有關退費事宜，將聯合有關部門協調處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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