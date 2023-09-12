觀塘變「真觀塘」！ 香港暴雨1幕震撼網友：又500年一遇？

香港日前經歷「500年一遇」世紀黑雨，但連日暴雨持續，天文台今日（9月11日）發出局部地區大雨提示，西貢區更1小時測得超過100毫米雨量，觀塘亦測出46毫米雨量。暴雨下九龍東多處水浸，其中觀塘變成大片「水塘」，洪水如泉湧，不少車輛被困，車內人士要涉水離開車廂。

觀塘水浸照片於網路瘋傳，有網友祝願「一切安好」，也有網友感嘆「真的是『觀塘』」、「又500年一遇？」。

香港上周末迎來「500年一遇」世紀黑雨後，今日迎來首個災後上班上學日，但暴雨持續。從網上流傳照片可見，暴雨下觀塘再次水浸，水位高至掩蓋半個車體，不少車輛被困，車內人士要涉水離開車廂，更有通道氾濫如大海波浪；而觀塘道下行車道（往油塘方向）全線、觀塘道下行車道（往旺角方向）全線，以及觀塘道（往油塘方向）全線更一度封閉。

觀塘水浸照片震撼網友，有人祝願「一切安好」，希望香港天氣早日轉好。也有網友「苦中作樂」，感嘆「真的是『觀塘』」、「又過了500年…」、「不知天上宮闕，今夕是何年」、「人生有幾個500年...」、「日日水世界...」、「500年兩遇？」。

暴雨下觀塘再次水浸，水位高至掩蓋半個車體，不少車輛被困，車內人士要涉水離開車廂，更有通道氾濫如大海波浪。（faceook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

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文章授權轉載自《香港01》