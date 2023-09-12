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暌違10年 北京地壇書市 10萬人「淘書」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
北京書市暌違十年回歸地壇公園，圖為民眾在書市翻閱舊書。記者廖士鋒／攝影
北京書市暌違十年回歸地壇公園，圖為民眾在書市翻閱舊書。記者廖士鋒／攝影

作為中國政治與教育中心，北京市有明清以降數百年的「書市」傳統，而「淘書」也是北京市民重要的文化活動與生活記憶。北京書市舉辦地點今年回歸到二○一三年以前的地壇公園，這暌違十年的重現，引來人潮爆滿，官方統計，僅十日一天，就湧入了十萬人次。

記者實地觀察，書市現場人潮湧動，整個地壇公園熱鬧程度不亞於周末的故宮、頤和園、恭王府等知名景點，不少民眾手上提著的薄薄塑膠袋都裝了近十本書籍。一位店家表示，八和九日北京持續大雨，生意不是太好，十日生意好轉許多。

本屆地壇書市舉辦期間是九月八日至十八日，為期十一天。現場兩百多家參展商販售的書籍達四十萬冊，不少是五折售賣，較精美印刷的書籍則是八折出售，一些平常昂貴的大塊頭套裝書，因難得打折而受到民眾搶購，有舊書更是一本人民幣十五元（約台幣七十元）就可入手，滿足了許多北京市民「淘舊書」的愛好。

北京書市歷史悠久，也曾多次更改地點。一九四九年中共建政後首次北京書市是一九五七年，爾後新華書店在一九七九年於勞動人民文化宮（即太廟）舉辦第二次書市，後來北京內還有其他書市舉辦，但主要仍是太廟書市，二○○二年因北京市政協委員張慶威提出「保護太廟」，書市轉而進駐地壇公園。

地壇書市停辦是因為財務問題，書市承辦方坦言，書市營運受到網路書店衝擊，舉辦書市成本太高，不堪重負。

儘管書市銷售火爆，但近年來大陸實體書店銷售表現不佳，也持續衝擊出版公司。據「北京開卷」發布報告，去年圖書零售市場同比下降近百分之十二。北京某大學出版社，甚至取消了「發行」職務。

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