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浙江寧波／熱播陸劇拍攝地 象山影視城 寧波老外灘 時尚新風標

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
寧波老外灘，五光十色。圖／本報浙江寧波傳真
寧波老外灘，五光十色。圖／本報浙江寧波傳真

在台灣熱播過的電視劇《琅琊榜》、《羋月傳》、《三生三世十里桃花》、《慶餘年》、《雪中悍刀行》等，均在寧波象山影視城拍攝完成。

象山影視城。圖／本報浙江寧波傳真
象山影視城。圖／本報浙江寧波傳真

象山影視城位於象山縣新橋鎮寧波市影視文化產業區內，占地面積1091畝，包括神雕俠侶城、春秋戰國城、民國城、唐城等區塊，為遠可拍秦漢、唐宋，近可攝明清、民國、現代的多類型、多場景、多題材的影視基地。建有全亞洲最標準的水下特效攝影棚、單體1萬平方公尺高標準攝影棚，及電影級LED數字虛擬攝影棚，攝影棚數量居大陸第一。

象山影視城內的春秋戰國城。圖／本報浙江寧波傳真
象山影視城內的春秋戰國城。圖／本報浙江寧波傳真

寧波老外灘，坐落在寧波市江北區三江口（甬江、奉化江和餘姚江的三江匯流之地）的北岸江北區，是進入寧波古城的門戶。寧波老外灘於1992年後，作為商業旅遊專案開發，已經成為寧波的一個著名景觀。沿著江邊，外國領事館、天主教堂、銀行、輪船碼頭一字排開，幾乎記錄了寧波開埠的整段歷史。

這些建築， 至少有1 0 0多年歷史。目前保存下來的文物建築有：英國領事館、巡捕房、侵華日軍水上司令部、浙海關、天主教堂、江北耶穌聖教堂、寧波郵政局、通商銀行等，還有一些民房。這些建築代表了英、法、德、荷等多國建築風格，與中國傳統民居形成鮮明對比。如今的老外灘，經過重建，基本保持了當初十里洋場的風貌，成為寧波新的時尚風標。

建築 教堂

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