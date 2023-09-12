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浙江寧波／在地韻味 十里紅妝文化園

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
十里紅妝再現古代迎親場景。 圖／本報浙江寧波傳真
十里紅妝再現古代迎親場景。 圖／本報浙江寧波傳真

寧海縣打造的十里紅妝文化園，是浙江省內規模最大的婚俗文化園。整體建築呈階梯狀緩緩抬升，層次分明、錯落有致， 更連綿有序，氣勢恢宏。

文化園以國家級非物質文化遺產「十里紅妝婚俗」為主題，依次設置十個展廳，淋漓盡致地展現紅妝之韻、紅妝之美，全方位再現浙東地區特有的婚嫁習俗和地方民俗文化。

村姑救康王，是關於十里紅妝的傳說。南宋時期，寧波寧海西鄉有一村莊。這天，一村姑在村邊曬穀場上曬稻穀，忽一人急匆匆奔來，向村姑求救，說後有追兵追殺，姑娘便救了這人。

十里紅妝泥金彩漆。圖／本報浙江寧波傳真
十里紅妝泥金彩漆。圖／本報浙江寧波傳真

這人道出自己是當今皇上—小康王趙構，如果有朝一日能返回朝廷，就一定回來報恩，並許諾一定要將姑娘接到皇宮去。無以為憑，他見籮筐上的攔腰兜，就以此攔腰兜為憑，他日來提親，姑娘在自家門前掛上相同的攔腰兜就知道了。

後來趙構定都杭州，要手下人代為江南尋親。可村姑明白事理，自己怎能當得了皇后娘娘。就在傳來皇帝要尋找她的消息時，她聯合村中姑娘，在自家門前掛上攔腰兜。皇帝的使者到達村莊後，辨不清楚哪一家姑娘是皇帝的救命恩人。皇帝為了感激姑娘的救命之恩，下旨姑娘所在的方圓百里人家，嫁女時都可享受鳳冠霞帔和半幅鑾駕的厚遇，並且她們的嫁妝都可以雕龍刻鳳。從此，浙東女子出嫁就一路紅色蕩漾，綿延數十里，謂之「十里紅妝」。寧海及浙東等地百姓奉行的婚禮習俗，也被稱為「十里紅妝婚俗」。

遺產 婚禮 建築

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