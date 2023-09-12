浙江寧波／南國書城 天一閣博物館

在浙江省寧波市，藏書文化由來已久，作為中國私人藏書典範的「天一閣」就在此地。「南國書城」天一閣，它位於浙江省寧波市月湖西側的天一街，建於明嘉靖四十年至嘉靖四十五年，由當時退隱的明朝兵部右侍郎范欽主持建造，以方志、政書、科舉錄、詩文集為特色，已有400多年的歷史，是亞洲最大的私人藏書樓。

天一閣大門。圖／本報浙江寧波傳真

范欽最早的藏書樓名為「東明草堂」，根據鄭玄所著《易經注》中的「天一生水……地六承之」之語， 將新藏書樓命名為「天一閣」，並在建築格局中採納「天一地六」的格局，樓外築水池以防火，「以水制火」。天一閣是中國現存最古老的私家藏書樓，它不但收藏了大量珍貴的圖書典籍，並且對後世其他藏書樓的興修也產生過重大影響。

天一閣一度藏書7萬餘卷， 但到了近代， 由於吏治腐敗、盜竊和自然損毀，書籍僅存1.3萬餘卷。1949年後，經過查訪和募捐，書籍達到30萬卷。目前，天一閣所在地成立寧波市天一閣博物院。由於其歷史和知名度，天一閣也成為寧波城市形象的象徵。 天一閣東園。圖／本報浙江寧波傳真

狹義的天一閣建築，包括寶書樓（即天一閣藏書樓）和范氏居住區。天一閣博物館還包括民國遷建的尊經閣、明州碑林及後來歸入的水北閣、秦氏支祠、陳氏宗祠等部分。

寶書樓即天一閣藏書樓，建築為重簷硬山頂二層建築，坐北朝南。范欽取鄭玄《易經注》中「天一生水…… 地六承之」的意義，將藏書樓建成上下兩層。上層為一個單間，下層由標準五開間和一間樓梯間組成，形成「天一地六」的格局。 「南國書城」天一閣圖／本報浙江寧波傳真

天一閣現存的古籍善本，大都為明代的刻本或抄本，有的已成為海內孤本。藏品中最稀珍的，是明代的地方誌和科舉錄，分別有271種和370種。科舉錄分進士、會試和鄉試三種，藏量占該類文獻存世量的八成以上。更珍貴的是，它保存了明洪武四年首科至萬曆十一年第五十二科完整無缺的進士登科錄，堪稱鎮樓之寶。